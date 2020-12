El viernes 18 de diciembre, Karla Tarazona y el empresario Rafael Fernández se unieron en matrimonio en una ceremonia privada celebrada en la Municipalidad de La Molina.

A través de sus Stories de Instagram, la locutora de radio compartió con sus seguidores fotografías y videos de lo que fue la celebración de su boda íntima.

En uno de los clips, vemos a los flamantes esposos bailando a ritmo de festejo, mientras las personas que los acompañaban gritaban y aplaudían. “Me salió lo chinchan”, escribió sobre el clip Tarazona.

En otra historia, Karla Tarazona fue consultada por una seguidora sobre cómo supo que su actual esposo era la persona indicada, y ella respondió:

“Para decisiones y cualquier cosa siempre tuve a mis hijos presentes. Me hace sonreír, un amor sano y no tóxico, siempre busca que avance y me apoya por sobre todas las cosas. Nos ama, no dolo lo dice, sino lo demuestra”.

Como se recuerda, hace unas horas Karla confirmó su unión con el empresario con un extenso y tierno mensaje que difundió en su cuenta de Instagram.

“¡ESTAMOS FELICES! No cambiaría nada de este día, amanecí con el corazón hinchado de emoción y me siento la mujer más dichosa del mundo, Rafael Fernández conocerte no fue coincidencia y el tiempo me hizo entender que nuestras vidas estaban destinadas a encontrarse para ser felices”, escribió inicialmente.

“Hoy no sólo te repetí mis promesas de estar siempre juntos hasta viejitos sino que acepté ser tu compañera de aventuras y recorrer esta vida a tu lado. Agradecemos a todos los que nos acompañaron a la distancia, de corazón y a nuestra familia y amigos quienes fueron testigos de esta nueva etapa”, agregó.

