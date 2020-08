Karol G es una de las celebridades colombianas con mayor número de seguidores en el mundo por el éxito de sus pegajosas canciones en la industria musical y ello se ve evidenciado en su cuenta oficial de Instagram, red social donde suma 33 millones de followers. Todo lo que comparte la intérprete recibe distintas reacciones y una reciente publicación no fue la excepción.

Se trata de un curioso video que compartió la novia de Anuel AA en su perfil de Instagram donde ella respondió a quienes cuestionan su peso.

“A los de los chismes , les evito la fatiga”, expresó la intérprete del tema “Tusa” como descripción de su comentado video.

Según se pudo observar en el clip, la cantante de 29 años se dejó ver con ropa holgada y con un tono sarcástico se refirió a su peso.

“En mi cuarentena y en mi caso particular he estado come, que come, que come... Entonces yo sé que voy a salir de aquí subida de kilos y si usted me ve en la calle le pido de favor que no haga un comentario en relación a mi peso”, dijo.

Cabe mencionar que algunos medios internacionales especularon sobre un supuesto embarazo de Karol G tras su número musical en la gala de los Premios Juventud 2020.

La colombiana hizo su presentación con ropa holgada y protagonizó una coreografía con limitados pasos a diferencia de sus otros shows.

