Kathy Jara cumplió 37 años. La exconductora del programa “Domingos de Fiesta” recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje a sus seguidores por las muestras de cariño en medio de su onomástico.

“Feliz cumpleaños a mi. Bienvenidos mis 37 años. Gracias Dios mío por todas tus bendiciones. Gracias a mi Luchy Luchy que me preparó este rico queque”, expresó la animadora al inicio de su mensaje.

La bella cantante también tuvo palabras de gratitud para su esposo Marvin Bancayan, quien la sorprendió con detalles.

“Gracias a mi esposo que me preparó muchas sorpresitas. Gracias a mi familia que me ha llamado desde las 12 y me ha mandado muchos mensajes. Gracias a todos ustedes por su cariño y seguir siendo parte de esta hermosa comunidad de #katylovers. Dios los bendiga grandemente. Gracias por su cariño”, dijo.

Kathy Jara dejó la conducción de “Domingos de Fiesta” y actualmente está enfocada en sus emprendimientos, además de sus presentaciones musicales.

