Las exconductoras de ‘Mujeres sin filtro’, Katia Condos, Almendra Gomelsky y Gianella Neyra se llevaron el susto de sus vidas al tener un encuentro realmente cercano con un leopardo durante un safari en el África.

Todo sucedió cuando Katia, Almendra y Gianella se encontraban en una camioneta disfrutando de la naturaleza africana, el auto donde iban se detuvo para ver a un leopardo que se encontraba a cierta distancia algo segura, pero de pronto, el felino decidió acercarse a la movilidad donde estaban las figuras de televisión.

¿Qué sintieron?

Katia Condos aprovechó el momento para grabar lo que estaba sucediendo. El rostro de Almendra y Gianella era de sorpresa y algo de miedo. “Se está acercando... La dalina se ha hecho un poco de pila”, bromea Condos, mientras el felino se pasea alrededor de la movilidad y se aleja lentamente.

“Este leopardo 🐆 vio a @almendra_gd y se la quería comer, literalmente. 😩 ¿Qué hubiera hecho @dona_rebe estando acá? ¡Ya me imagino sus gritos! 🤣 Te extrañamos”, comentó Katia Condos en la leyenda del video donde se aprecia los rostros de sorpresa de sus compañeras.

¿Qué mas pudieron ver?

Pero no solo pudieron ver de cerca al leopardo, sino también a los leones, jirafas, cebras, hipopotomos, rinocerontes, entre otros increíbles animales. Así lo compartió en sus redes sociales, Almendra Gomelsky.

“No puedo alcanzar a describirles mi emoción… 💖 Ver a las jirafas en vivo y en directo (así me decían de pequeña), verlas caminar tranquilas, en su hábitat y admirar su belleza, no sólo me trae recuerdos de mi infancia, también de mamá y papá. ✨ Volví a ser una niña que se emociona, al punto de las lágrimas… 🥺😭 ¡Gracias vida por estos momentos! 💖 Y a ti, ¿qué te hace volver a tu infancia?”, escribió la famosa y querida dalina.

Mientras que la actriz y conductora de televisión, Gianella Neyra hizo un pequeño recuento de su paseo por la selva africana.

“¡Qué día más increíble y único! @epic_travel de las mejores experiencias de mi vida. #muyagradecida 🥰Las quiero amigas @katiacondosseoane @almendra_gd hermoso poder compartir este sueño con ustedes”, escribió Gianella Neyra.

