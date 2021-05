Kendall Jenner sabe bien lo que es ser una celebridad y contar con un ejército de fans que siguen al milímetro todo lo que hace en su día día. La modelo, de 25 años, es una de las más cotizadas del momento. Pero la fama y el éxito a veces no son lo que parece y eso puede llevar a problemas de ansiedad. La integrante del clan Kardashian ha hablado de ello de forma sincera.

Según acaba de contar en un video publicado en Vogue USA donde conversó con una famosa especialista, Kendall Jenner sufre de ansiedad desde que era pequeña. Algo a lo que no ayudó nada el convertirse desde adolescente en una celebridad. Todo lo contrario, pertenecer al mediático clan Kardashian solo ha servido para que el control de este cuadro se le fuera de las manos varias veces.

“Recuerdo que era muy pequeña, diría que con 8 o 9 años, cuando empecé a tener problemas para respirar y tener que contárselo a mi madre”, confiesa la modelo durante su conversación con la psicóloga Ramani Durvasula.

“Creo que estar sobrecargada de trabajo y estar en la situación en la que me encuentro ahora es lo que de alguna manera lo dejó todo fuera de control”, asegura, antes de hacer una dura revelación que explica por qué de todo el clan Kardashian ella es la que menos expone su intimidad a la mirada pública.

“He tenido momentos en los que he llegado a sentir que necesitaba que me ingresaran de urgencia en el hospital porque pensaba que mi corazón estaba fallando. Momentos en los que no podía respirar. Sí, a veces creo que me estoy muriendo”, admite.

Es por eso que, a diferencia de millones de personas, a ella el confinamiento por la pandemia de coronavirus le ha caído como anillo al dedo para rebajar sus niveles de ansiedad. “Siempre estaba rodeada de gente, me sentía superada por todo. Y de repente pude parar”, indica. La modelo espera que su experiencia sirva para ayudar a otras personas que estén pasando por su misma situación.