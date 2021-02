El clan Kardashian-Jenner no solo se caracteriza por su belleza, elegancia y por acaparar miradas con cada una de sus publicaciones en redes sociales, sino por ser grandes empresarias. Esta vez la modelo Kendall Jenner es quien se arriesga con un negocio que la tiene trabajando desde hace 4 años. Se trata de su propia marca de tequila llamada ’818′, con origen en Jalisco, México, anuncio que se une a la reciente revelación de su noviazgo con la figura de la NBA y los Phoenix Suns de Estados Unidos, Devin Booker .

Según explicó la celebridad de 25 años en su cuenta de Instagram, se ha venido preparando arduamente para este proyecto de bebida alcohólica asistiendo a catas, destiladoras y compitiendo de forma anónima en festivales dedicados a la industria tequilera, donde su producto resultó ganador de los premios SIP Awards y de los Spirit Awards como Mejor Tequila Reposado.

Si bien el perfil social de la marca está activo desde el 8 de febrero, se desconocía que una Kardashian-Jenner estaba detrás de él, aunque Kendall Jenner venía compartiendo diversas imágenes disfrutando de la bebida, pero sin dar mayores detalles.

“Por casi cuatro años he estado en un viaje para crear el mejor tequila, después de probar docenas de tequilas, viajes a nuestra destilería, entrando al mundo de competiciones anónimamente y ganamos”, explicó en sus redes sociales.

El proyecto de la celebridad contiene tres variedades de tequila, reposado, blanco y añejo, y lo presentó oficialmente diciendo: “Esto es todo lo que llevamos bebiendo durante este último año y esperamos que lo disfruten tanto como nosotros”.

Dentro de su publicación, la ahora novia de Devin Booker compartió un video de ella probando el tequila, además de otra grabación en la que camina cargando una botella de 818 y llevándola donde sus amigos (entre los que se encontraba Jaden Smith).

La modelo Kendall Jenner espera que sus seguidores disfruten de su tequila tanto como ella. (Foto: @kendalljenner /Instagram)

Para demostrar la buena calidad de su producto, la hermana de Kylie Jenner compartió la tarjeta de puntuación de la competencia Ultimate Spirits Challenge (USC) donde se menciona que el producto obtuvo 96 puntos y lo describen como el “mejor de su clase”. “Recibió una puntuación casi perfecta (...) y ahora comparte un lugar con Tequila Ocho como el tequila con mejor sabor de 2020. Aún así, no sabemos cómo se ve, quién lo hace o cómo poner nuestras manos en una botella (...) Esperamos que una botella de esto llegue pronto a Estados Unidos (...) Por supuesto, si puedes conseguir una botella, definitivamente hazlo. Entonces desliza un vaso hacia nosotros”, se lee en la carta.

Una de las primeras en felicitarla fue su madre Kris Jenner quien escribió en Twitter: “¡Kenny, estoy tan orgullosa de ti y de todos los años de trabajo y amor que le has dedicado a @drink818! ¡Estoy muy emocionada por esto, todos vayan a seguir @drink818 AHORA!”. Y es que licor cuenta con otro ocho reconocimientos certificando su buena calidad.

De esta forma, Kendall Jenner se suma a la lista de famosos que tienen su propia bebida alcohólica como George Clooney, Luis Gerardo Méndes, Ryan Reynolds, Nick Jonas, Dwayne Johnson, entre otros

La figura de ‘Keeping Up with the Kardashians’ tiene una amplia escuela en los negocios gracias a sus famosas hermanas. Tanto Kim Kardashian como Kourtney, Khloé y Kylie Jenner están enfocadas en la moda y belleza