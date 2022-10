Cada octubre, las hermanas Kardashian-Jenner se llevan el primer lugar de Halloween con sus trajes personalizados. Este 2022 no fue la excepción y recurrieron a la alta costura o a la transformación dramática para sorprender a sus seguidores en redes sociales; sin embargo, no todo salió bien. La empresaria y modelo Kendall Jenner recibió todo tipo de comentarios en Instagram por su particular atuendo y la acusaron de “sexualizar” el personaje de la vaquera ‘Jessie’ de Toy Story.

Ella inició las celebraciones de la noche de brujas en Estados Unidos el sábado 29 caracterizando al juguete pelirrojo, pero con un giro bastante sexy en el traje.

El disfraz de Jessie de Kendall Jenner

Para este Halloween 202, Kendall Jenner se lució con su cabello castaño rojizo en dos trenzas, un top corto y chaparreras con estampado de vaca, pantalones cortos de mezclilla, además del sombrero de vaquero. Pero un detalle llamó poderosamente la atención: su derrier quedó al descubierto al posar de espalda.

“Bueno, acaso no eres solo el juguete espacial más dulce”, escribió la modelo en Instagram junto a una serie de fotos de su disfraz inspirado en la producción ‘Toy Story 2′ de Disney-Pixar de 1999, donde el personaje de ‘Jessie’ hizo su debut.

Su hermana Khloé Kardashian comentó en su publicación, “Awwwwwwwwww mi bebé”, mientras la modelo Gigi Hadid escribió “¡Muy bien!”.

Kendall Jenner le dio un giro diferente a la mezclilla y el estampado de vaca del atuendo de 'Jessie' de Toy Story. (Foto: @kendalljenner / Instagram)

Las críticas al disfraz de Kendall Jenner

‘Toy Story’ es una de las películas animadas que acompañó la vida de miles de personas y cada personaje marcó de manera positiva a muchos niños. Por esta razón muchos seguidores de la celebridad la acusaron de “sexualizar” a la vaquera Jessie y de ‘arruinar la infancia’ con su disfraz.

“Me encanta”, “La vaquera más linda”, “OMG esto es tan lindo”, “El más lindo de todos”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post, pero también un grupo de usuarios no se mostraron de acuerdo con tanta sensualidad: “Oh, ahora estamos sexualizando las animaciones de los niños?”, “Toy Story tiene que ser para mayores de 18 años ahora”, “Arruinó mi infancia”, “Esto es ridículo. Es Halloween y solo estás sexualizando el carácter de un niño”, “Esa es una película de niños, equivocada. Nada lindo sobre esto”, “Arruina una película de la infancia”, “Lo arruinaste”.

¿De qué trata ‘Toy Story’?

‘Toy Story’ abarca cuatro películas y se centra en un grupo de juguetes que pertenecen primero a un niño llamado Andy y luego, después de que se va a la universidad, a una niña llamada Bonnie.

