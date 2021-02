Una tierna fotografía en pleno Día de San Valentín fue la mejor manera de confirmar su noviazgo vía Instagram. La modelo Kendall Jenner hizo oficial su relación con la estrella de los Phoenix Suns de Estados Unidos, Devin Booker, este 14 de febrero y las redes sociales no tardaron en llenarse de preguntas sobre el nuevo integrante del clan Kardashian, que forma parte de la NBA.

La publicación de Kendall Jenner (25) muestra a Devin, de 24 años, acostado encima de ella y cerca del fregadero de la cocina. La sonrisa de la hermana de Kim Kardashian se roba todas las miradas y demuestra toda su felicidad en una publicación que incluyó un simple corazón blanco.

Kendall Jenner demostró lo feliz que está junto a Devin Booker, estrella de la NBA. (Foto: @kendalljenner / Instagram)

Luego mostró la foto de una botella abierta de vino tinto junto a un decantador, dejando en claro que la celebración continuaba. El atleta no se quedó atrás y también publicó en Instagram Stories un video de su novia jugando con un perro y la etiquetó junto a un corazón. En otro post se vio a la pareja abrazándose junto a la mascota.

Devin Booker encontró el amor en Kendall Jenner, una de las integrantes más bellas del clan Kardashian-Jenner. (Foto: @dbook / Instagram)

La figura del baloncesto estadounidense que juega en la posición de escolta y mide 1,96 metros, ya había sido captado en anteriores ocasiones con la celebridad de ‘Keeping Up With the Kardashians’. La primera vez fue en Arizona en abril de 2020, y luego en Los Ángeles el mes siguiente. De ahí se les vio juntos disfrutando de la noche en Nobu en Malibu, California, con Kylie Jenner.

Según destacan diversos medios estadounidenses, esta es la primera vez que la integrante del clan Kardashian-Jenner presenta de manera oficial a una de sus parejas en las redes sociales. Otro dato importante es que no es la primera de las famosas hermanas que encuentra el amor en el baloncesto, pues Khloé Kardashian mantuvo una relación con la estrella de la NBA, Lamar Odom.