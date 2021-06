La cuarentena por la pandemia de COVID-19 fue la excusa para que varias parejas famosas reconsideraran su relación. Kylie Jenner y Khloé Kardashian no se quedaron atrás. Las celebridades aprovecharon el momento para pasar tiempo junto a los padres de sus hijas.

Mientras Kylie Jenner disfrutaba en familia junto al rapero Travis Scott y su hija Stormi, su hermana mayor Khloé Kardashian trabajaba en reconciliar su relación con el jugador de la NBA, Tristan Thompson, en medio de algunos rumores de infidelidad, según informó la famosa revista People.

Al parecer, Khloé Kardashian no hizo caso de los señalamientos de la presunta infidelidad del padre de su hija True, con quien fuera la mejor amiga de Kylie, y decidió darle una nueva oportunidad. La pareja pasó la pandemia en la mansión de Khloé y hasta acordaron en tener un segundo hijo juntos.

Pero el aclamado basquetbolista canadiense se vio forzado a mudarse a la ciudad de Boston luego de firmar con el equipo de los Celtics a finales del año pasado. Ahora desea que Khloé Kardashian lo siga y se mude a su residencia para estar a su lado. Pero, ¿Está preparada la celebridad para hacerlo?

La madre y empresaria se lo confiesa a sus famosas hermanas Kim y Kourtney, durante una honesta conversación sobre el tema, reportó el citado medio.

“Hablamos con Tristan, te extraña, desearía que fueras para allá, realmente quiere que vayas [a Boston]”, le revela Kim en el próximo capítulo del programa Keeping Up With the Kardashians. “Definitivamente quiere que te mudes para allá”, indicó.

Khloé, quien confiesa que le encantaría tener un futuro al lado de su novio, no está del todo convencida en cambiar su vida, especialmente en amedrentar la estabilidad de su hija de tres años.

“Entiendo totalmente porqué quiere que me mude a Boston, está ahí solo. Hemos pasado tanto tiempo juntos durante [la pandemia]”, dijo Khloé. “Creo que ha habido muchos cambios para True en este momento y no quiero arrancarla y removerla de todo lo que conoce y a lo que está acostumbrada y desestabilizarla”.

La preocupada madre insiste que mudarse de estado no sería lo mejor para la pequeña, que se vería forzada a estar sin la compañía de sus primos y fuera de su ambiente. Asimismo, confesó que ella está acostumbrada a estar sin Tristan, por lo que mantener una relación a distancia no le afecta.

Aún así, Khloé no descartó la idea de reunirse nuevamente con el padre de su hija durante el episodio que fue grabado antes de que una nueva ola de rumores de infidelidad por parte del deportista, volvieran a inundar las redes sociales. Khloé presuntamente intentó charlar con la joven involucrada, pero esta se negó a conversar en privado con la estrella del reality.