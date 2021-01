Khloé Kardashian sigue en medio de la polémica por su expareja Tristan Thompson, quien la llena de halagos pese a que fue captado en una ocasión siéndole infiel con otra mujer.

Ahora la polémica se desató luego que la estrella de “Keeping Up with the Kardashians” compartiera en Instagram, el pasado domingo, un video donde se muestra bastante sensual.

De inmediato, el jugador de los Celtics de Boston no pudo evitar darle un halago a la madre de su hijo. “Mi reina”, comentó Thompson junto a un emoji de corona y un corazón.

Una fuente declaró a E! News en octubre que estaban juntos y viviendo una nueva etapa. “Están juntos y muy felices. Ella está muy feliz de que él esté cerca y de que las cosas hayan ido tan bien como lo han hecho”, señaló.

Del mismo modo, la fuente afirmó que Thompson ha logrado que las cosas funciones pese a los escándalos pasados.

“Se ha esforzado al máximo para estar con ella. Se ha disculpado una y otra vez, y jura que ha cambiado para siempre. Ella se resistió durante mucho tiempo, pero poco a poco está encontrando el cambio de regreso”, afirmó.

Sin embargo, hasta el momento Kardashian no ha confirmado sí han retomado la relación.

