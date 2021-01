Khloé Kardashian decidió salir al frente para hablar sobre “Keeping up with the kardashians”, serie que llevó al estrellato a su familia mediante la cadena E!. Sin embargo, no todo fue sencillo al inicio para la reconocida familia estadounidense.

La hija de Kris Jenner reveló que al inicio no miraron muy bien al programa y hasta estuvo a punto de quedarse como un proyecto fracasado.

“Me acuerdo que grabamos un piloto para (el presentador y productor) Ryan Seacrest que no nos llevó a nada, y luego hicimos lo mismo con E!, pero sin demasiadas pretensiones. Ellos necesitaban rellenar espacio de emisión y tampoco nos dieron demasiadas pautas”, contó a The Kelly Clarkson Show.

Del mismo modo, la ex pareja de Tristan Thompson comentó que, tras dar la luz verde, las apuraron, pues debían grabar todo dos semanas antes del estreno.

“Pensábamos que la aventura se iba a acabar muy pronto. Desde luego, todos asumimos que no iba a haber una segunda temporada”, afirmó antes de recordar que el espacio se despedirá tras 14 años en pantalla.

Cabe resaltar que el espacio de E! llegara a su fin este año tras 14 temporadas en las que la familia se volvió pionera en el mundo de los realities.

