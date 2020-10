Protagonista de un exitoso reality familiar, celebridad indiscutible de las redes sociales, creadora de una línea de belleza “KWW Beauty”, perfumes “KKW fragances”, ropa interior “Skims” y dueña de una gran fortuna. Ella es Kim Kardashian , la figura estadounidense que este 21 de octubre cumple 40 años en uno de los momentos más afortunados de su mediática carrera. Como era de esperarse, la celebración tiene que estar a su altura y para eso se ha preparado una maratón de los mejores momentos de las 19 temporadas de ‘Keeping Up With The Kardashians’.

Si bien es cierto hace unas semanas se confirmó el fin del reality show que llevó a la fama a todas sus hermanas, los seguidores de la matriarca Kris Jenner, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner están a la espera del estreno de la última temporada (se emitirá a principios de 2021) y mientras eso sucede, el cumpleaños es una buena razón para hacer un repaso por su imagen.

Nacida en 1980, Kim Kardashian saltó a la fama con la difusión de un video íntimo grabado en 2002 con el que era su pareja, el rapero Ray-J. Luego de eso llegó una seguidilla de hechos que aumentaron su popularidad y su cuenta bancaria, pues sus negocios y empresas le generan gran cantidad de dólares (900 millones de dólares, según Forbes).

Se convirtió en una de las mujeres más reconocidas de Estados Unidos, se casó en 2014 con el rapero Kanye West con quien tiene 4 hijos (Northt, Saint, Chicago, y Palm West) y millones disfrutan de su día a día en las redes sociales y ‘Keeping Up with the Kardashians’ (KUWTK), creado por Ryan Seacrest que empezó a emitirse en 2007.

Detalles del especial

Para celebrar los 40 años de Kim Kardashian, E! Entertainment Latinoamérica emitirá una maratón de episodios con los mejores momentos del programa. La cita es este sábado 24 y domingo 25 de octubre.

Además, en E! la fiesta inicia este 21 de octubre a partir de las 12 p.m. con un maratón de KUWTK con los episodios más icónicos de Kim, incluidos los embarazos, cuando dio a luz a su hija mayor North West, su propuesta romántica de matrimonio en San Francisco y su épica boda en Florencia.

Según explica el canal de televisión, a lo largo de la maratón, la familia de Kim Kardashian, incluidas Khloé, Kourtney, Kris Jenner, Kylie Jenner, Kendall Jenner y Scott Disick, aparecerán para enviarle mensajes especiales de cumpleaños.

Los episodios del miércoles (21 de octubre) y del jueves (22 de octubre) de Daily Pop (11 a.m.) y Nightly Pop (11:30 p.m.) estarán llenos de tributos. El especial de cumpleaños también se volverá a emitir el jueves 22 de octubre a las 10 p.m.

En esta edición especial se podrán revivir los mejores momentos de la celebridad en los 14 años que tiene el reality al aire (19 temporadas) y todos los detalles de la famosa familia estadounidense, así como sus peleas, amores, viajes, estilo de vida y controversias que han marcado la agenda internacional.

Dónde disfrutar del reality show

‘Keeping Up with the Kardashians’ es un producto de E! Entertainment, pero en Netflix están disponibles las primeras cuatro temporadas. Por su parte, Amazon Prime Video tiene disponibles en su catálogo ocho temporadas del reality, mientras que Hulu tiene 17 temporadas. En Apple TV se prometen las obras completas de los Kardashian, con las 19 temporadas.

VIDEO RECOMENDADO

Kim Kardashian y Kanye West: Todo sobre su historia de amor

Kim Kardashian y Kanye West, ¿cómo se conocieron? Todo sobre su historia de amor

MÁS SOBRE CELEBRIDADES