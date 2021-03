El 2020 no fue un año sencillo a raíz de la pandemia del coronavirus y eso lo sabe muy bien la celebridad Kim Kardashian , quien enfrentó el fin de su historia de amor con el rapero Kanye West, con quien se encuentra en proceso de divorcio tras casi 7 años de matrimonio. Además, tomó la decisión de que era el momento de no grabar más episodios del reality show ‘Keeping Up With the Kardashians’, el que emitirá su última temporada (la número 20) este 18 de marzo por las pantallas de E!. Como despedida, la hermana de Kourtney y Khloé Kardashian contó algunos detalles de la historia del programa y la influencia de su padre Robert Kardashian tras 14 años de grabar todos los detalles de su vida personal y familiar.

En un video titulado “Fin de una era: en casa con Kim Kardashian”, la también empresaria de 40 años se sinceró en una entrevista con Vogue donde aseguró que no emitir más episodios de KUWTK no fue tarea fácil, pues el espacio catapultó a la fama a toda la familia Kardashian-Jenner.

“Miro hacia atrás y pienso, ‘Dios mío, hay tantas cosas vergonzosas que están en la televisión para que el mundo las vea’ (...) Tienes que entender que estoy muy agradecida también por la evolución, porque he aprendido mucho. Así que estoy feliz de haber podido estar durante tanto tiempo para que la gente lo vea”, contó durante la conversación con Jonathan Van Meter de ‘Good Morning Vogue’.

Kim Kardashian hizo un breve repaso por los 14 años de grabaciones y cómo su madre Kris Jenner y sus hermanas Kourtney y Khloé Kardashian y Kendall y Kylie Jenner han evolucionado, algo de lo que aseguró estar agradecida.

La historia de los videos caseros

Algo que llevó al éxito a ‘Keeping Up With the Kardashians’ no fueron únicamente sus protagonistas, sino cada detalle de su vida amorosa, profesional, como celebridades y aquellos episodios donde mostraban su día a día con divertidos videos, los que tienen mucho que ver con la historia que vivió durante su niñez junto a su padre Robert Kardashian, quien murió en 2003.

“Estoy feliz de que pudiéramos estar (al aire) durante tanto tiempo, y que la gente lo vea. Y tener todos esos recuerdos y videos caseros durante casi 15 años... Eso es increíble. Crecí con tantos videos caseros, porque eso es todo lo que hacía mi papá. Así que es una especie de continuidad de eso”, comentó en la entrevista.

Su año de pandemia

La estrella del reality show y madre de cuatro pequeños junto a Kanye West también habló sobre su 2020 y qué le dejó ese año marcado por la pandemia del coronavirus.

“Creo que este año ha sido un gran desafío para muchas personas, pero también creo que este año fue una gran limpieza, y una gran oportunidad para que la gente esté realmente agradecida por las cosas simples (...) Creo que es un gran despertar que tuvo tanta gente y con quién quieres pasar tu tiempo, la gente a la que permitirás entrar a tu casa porque todo da tanto miedo y todos tienen miedo de todo”, agregó para ‘Good Morning Vogue’, la serie de videos de Vogue.

Además, ella resaltó el hecho de haber disfrutado más a North West (7), Saint West (5), Chicago West (3) y Psalm West (22 meses) en la mansión que posee en Calabasas, Estados Unidos.

“La cantidad de tiempo que sé que yo y que todos mis amigos padres hemos pasado con nuestros hijos ha sido muy hermosa”, agregó.

Kim Kardashian aseguró que “a pesar de que ha sido un año tan desafiante, creo que ha sido un momento para regenerarme, ser creativa, pasar tanto tiempo con la familia y este tiempo que he podido pasar con mis hijos ha sido invaluable”.

Durante la entrevista también se refirió a vida profesional, no solo la parte empresarial y como celebridad, sino el seguir en la escuela de derecho, poder defender más casos y “abolir la pena de muerte”, algo que “ocupa un lugar muy alto en mi lista”. Adicional a esto, prepara un podcast de Spotify con la productora Lori Rothschild Ansaldi.