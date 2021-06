Uno de los programas más vistos de la televisión estadounidense emitirá su última temporada este 10 de junio de 2021. Estamos hablando de ‘Keeping Up With The Kardashians’ , el reality show que consagró la fama de Kim Kardashian , su madre, hermanas y parejas. Tras 14 años mostrando a sus fans cada una de las actividades de su día a día, sus amores, hijos, logros y dramas, decidieron alejarse del espacio y llegar hasta la temporada 20. Mientras se espera que llegue a las pantallas de E! Entertainment, los seguidores disfrutan de la temporada 19 y en uno de sus más recientes episodios se ha podido observar que la expareja de Kanye West guarda en su mansión un recuerdo especial de cada grabación, evento, alfombra roja y sesión fotográfica que realizó. Se trata de un fastuoso clóset que alberga la historia de la celebridad.

En la entrega, la también empresaria de 40 años invitó a Scott Disick (38), padre de los hijos de su hermana Kourtney Kardashian, a acompañarla a su “clóset de archivo” para elegir las prendas que iba a colocar en una cápsula del tiempo que hará la familia como parte de las sorpresas que han preparado para la despedida y que será enterrada en el patio trasero de Khloé Kardashian.

Se pudo ver que el armario está lleno de atuendos usados en entrevistas, para ir a los Grammy, pasear en París con Kanye West, portadas de revistas de moda, sus fiestas de cumpleaños, zapatos, accesorios, muchísimos vestidos como los llevados a la Met Gala o el de dama de honor de la boda de Khloé con Lamar Odom y hasta fotos familiares.

Kim Kardashian tiene un clóset repleto de atuendos especiales en su carrera y vida como celebridad. (Foto: captura video E! Entertainment)

Cada atuendo especial para Kim Kardashian está forrado en una bolsa protectora de plástico que permite se conserven a la perfección, pues ella espera que alguna de sus hijas (North West o Chicago West) se anime a a usarlos cuando crezcan. Además, lleva impresa la fotografía del día en que lo lució.

“Oh, Dios mío, esto es tan divertido de ver. Esto ya es una cápsula del tiempo. Yo guardé todo. Tengo cada look, cada vestido, cada evento (...) Me encanta porque es como irse atrás en el tiempo. Es muy especial ver todo (...) Mis hermanas explicaron que quieren hacer una cápsula del tiempo y creo que es una idea muy linda. Realmente lo hago. Así que voy a ver si tengo un pequeño recuerdo de KUWTK que pueda poner en esta cápsula del tiempo”, contó la empresaria durante uno de los capítulos del show de telerrealidad ‘Keeping Up With The Kardashians’.

Los seguidores de Kim Kardashian no habían podido ver al detalle su clóset hasta ahora que se animó a mostrarlo en TV. (Foto: E! Entertainment)

¿DÓNDE VER LA TEMPORADA 20 DE KUWTK?

‘Keeping Up With The Kardashians’, que se espera tenga alrededor de 9-10 episodios, llega en su temporada 20 que podrá verse a través de la señal de TV paga E! Entertaiment desde este 10 de junio de 2021 a las 20:00 horas (hora de Nueva York).

Para Latinoamérica los horarios son los siguientes:

Chile: 10:00

Argentina: 11:00 p.m.

México: 09:00 p.m.

Colombia: 09:00 p.m.

Perú: 09:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

En ella Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner y Scott Disick expondrán sus mejores momentos del 2020. Además, el reality también puede ser visto a través de Netflix con las primeras temporadas de ‘Keeping Up With The Kardashians’ disponibles.