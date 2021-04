El clan Kardashian-Jenner es tan exitoso que sus cuentas bancarias aumentan miles de dólares a diario así estén solo tomando el sol al borde de una piscina. Un claro ejemplo es la protagonista del reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’ Kim Kardashian , quien es la segunda integrante de la familia, luego de Kylie Jenner, en ingresar a la lista anual que elabora Forbes con las personas más ricas del mundo, conformada. La celebridad estadounidense tiene una fortuna personal que alcanza ahora los mil millones de dólares, ¿cómo logró la aún esposa de Kanye West acumular tanto dinero a sus 40 años?.

La hermana de Kourtney y Khloé Kardashian ahora se codea con Jeff Bezos, Elon Musk y otros magnates en cuanto a dólares se refiere. Según la publicación , su compañía de belleza KKW Beauty y su exitosa marca de ropa interior moldeadora Skims están en auge y la ayudaron a posicionarse, así como los ingresos por el programa de televisión familiar que se transmite en E!, sus acuerdos publicitarios, los de colaboración y sus “pequeñas inversiones”. Por eso está al lado de empresarios con fortunas por arriba de los mil millones de dólares.

La historia de sus negocios

Kim Kardashian West lanzó KKW Beauty en 2017. CNN en español explica que el conglomerado Coty adquirió una participación del 20% en la línea de cosméticos (unos US$ 200 millones) en un acuerdo el año pasado que valoró el negocio en US $1.000 millones. Forbes dijo que su participación restante en el negocio vale unos US$ 500 millones.

En cuanto a Skims, se sabe que tiene una participación mayoritaria en la empresa privada, que no ha revelado sus ingresos. Sin embargo, una fuente dijo a la revista Forbes que la empresa está valorada en “más de medio millón de dólares”. Eso significa que su participación tiene un valor posible de US$ 225 millones, lo cual es “suficiente para elevar su fortuna a mil millones de dólares”.

Como toda una empresaria, la estadounidense también tiene activos en efectivo, inversiones y bienes raíces gracias a sus tres viviendas en Calabasas (Los Ángeles).

Conociendo todos estos detalles, Forbes calculó que el patrimonio de la empresaria alcanzó los US$ 780 millones el pasado octubre y desde entonces incrementó su fortuna hasta la cifra redonda de US$ 1,000 millones.

La noticia de la inclusión de Kim Kardashian en la prestigiosa lista 2021 llega en medio de su solicitud de divorcio de Kanye West por diferencias irreconciliables. Se sabe que la mayor parte de su riqueza está ligada a su negocio de zapatillas de deporte Yeezy y su carrera musical. Este 2020 él también ingresó a la lista con una fortuna estimada en 1.800 millones de dólares.

El caso de Kylie Jenner

El 2020 la celebridad y empresaria Kylie Jenner ingresó al club de los mil millonarios, pero la polémica empañó el logro. Y es que la revista Forbes luego la acusó formalmente de falsificar documentos fiscales para hacer que sus ganancias se vean mayores.

Ella fue calificada como la milmillonaria por cuenta propia más joven de la historia, con 21 años, gracias a su negocio de maquillaje Kylie Cosmetics.