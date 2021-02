Desde que la celebridad Kim Kardashian hizo oficial la solicitud de divorcio del rapero Kanye West, el pasado 19 de febrero, mucho se ha dicho sobre el fin del romance tras casi 7 años de matrimonio. Hoy se conoce un nuevo detalle y es que los pretendientes ya están haciendo públicos sus deseos de conocerla, entablar una amistad y conquistarla ahora que volvió a la soltería. Uno de los primeros ha sido el actor estadounidense Nicholas Braun, de la serie de televisión ‘Succession’ (32) de HBO, quien no ocultó su interés en un video publicado en Instagram donde se refiere a la estrella de reality show y que viene revolucionando las redes sociales por su ‘proposición’ de futura relación.

MÁS INFORMACIÓN | Kim Kardashian y Kanye West: los cuidados que están tomando para que el divorcio no afecte a sus cuatro hijos

A sus 40 años, la hermana de Kourtney Kardashian, ha decidido llevar el divorcio de forma bastante privada, pese a las filtraciones y está enfocada en sus proyectos laborales y en su familia. Incluso, hace unos días hizo su primera publicación en sus cuentas oficiales y no tenía nada que ver con el que fuera su compañero de vida, sino con su propio padre fallecido, Robert Kardashian, quien hubiera cumplido años el 22 de febrero.

El video de Nicholas Braun

Kim Kardashian ha despertado el interés de los pretendientes y el primero en levantar la mano de manera pública fue Nicholas Braun, más conocido por dar vida al primo Greg en la saga ‘Succession’ que trata la historia de la familia Roy. Él subió un video de casi tres minutos de duración donde habla abiertamente de la modelo y empresaria.

“Duele pensar en cómo se sienten y cómo se siente ella (...) Quiero decir, me pregunto en este punto, ¿a dónde van desde aquí? ¿A dónde va en este momento? Porque ella ha pasado por tres matrimonios ahora y es como, ¿estás dispuesta incluso a intentarlo con un chico nuevo en este momento? ¿Estarías dispuesta a conocer a una nueva persona, un tipo totalmente diferente? Uno que podría, ya sabes, hacerte reír un poco o hacerte sentir pequeña porque es muy alto”, se le escucha decir al actor que vio suspendido el rodaje de la tercera temporada de la serie de HBO por el coronavirus.

Esta última parte llamó la atención de los seguidores de Nicholas Braun en redes sociales, pues muchos creen que se refería a él mismo, ya que mide dos metros de altura.

“Puede que un chico que hable sobre ti en Internet. Un chico que se atreva a hacer un video como este porque está tratando de encontrar una manera de hablar contigo porque no conoce a nadie que te conozca. Entonces, simplemente está haciendo un video que posiblemente podría penetrarla… no es la palabra correcta, pero entrar en su esfera. Y ella podría verlo y decir: ‘Hmm, esto es algo diferente. Sabes, este tipo es extraño, pero tal vez en el buen sentido’. Y se dice a sí misma: ‘Sí, tienes razón. Hay algo real aquí y algo bueno’. Existe un profundo entendimiento entre estas dos almas”, aseguró en su grabación que ya es viral.

Nicholas Braun asegura que Kim Kardashian merece un hombre de gran altura, que sea capaz de hacerla reír y divertirse con ella. (Foto: @nicholasbraun / Instagram)

De ser el caso en que Kim Kardashian vea la publicación de Nicholas Braun y se anime a entablar una relación, esta sería la primera vez que la integrante de ‘Keeping Up with the Kardashians’ tenga un romance con un actor, pues antes del rapero Kanye West, con quien tiene cuatro hijos, estuvo casada con el productor musical Damon Thomas y con el jugador de baloncesto Kris Humphries.

La ‘estrategia’ de Instagram

Esta no es la primera vez que Nicholas Braun, actor que fue nominado para su primer Emmy por su papel en ‘Succession’, se anima a enviar mensajes por Instagram para conquistar a chicas, pues en una entrevista realizada por ‘Esquire’ en septiembre de 2020, la figura de la serie de HBO confesó que al iniciarse la pandemia del coronavirus tuvo que quedarse en California, al no poder volver a Nueva York, y habló con una mujer que contactó con él por mensaje directo y hasta tuvieron una cita a distancia con pañuelos en la cara.