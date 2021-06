“Keeping up with the Kardashian” es uno de los realities más vistos de la televisión de Estados Unidos. El programa lleva mostrando desde el 2007 la vida del clan Kardashian. Sus excentricidades y relaciones sentimentales son algunos de los ingredientes que logran enganchar a millones, pero hay cosas que nunca se emiten, tal y como acaba de confesar Kim Kardashian.

Fue precisamente en el mismo reality, mientras charlaba con sus hermanas Khloe Kardashian y Kourtney Kardashian, así como con Scott Disick, cuando reveló el embarazoso momento que nunca se emitió en el exitoso programa. Ella contó que accidentalmente obstruyó el inodoro de su casa.

En uno de los días de grabación, Kim Kardashian hizo uso del baño y al volver, le dijo a los demás “chicos, no sé qué hacer. Fui a hacer mis necesidades en ese baño y no funciona”, contaba entre risas.

“Fue realmente vergonzoso”, indicó Kim Kardashian. “Iba a culpar a Kendall [Jenner], debería haberlo hecho”, indicó la estrella del programa al recordar el momento.

Finalmente aquel escena nunca fue incluida en el reality, aunque ahora, pasado el tiempo, Kim Kardashian se haya sincerado y recordado el momento como una anécdota divertidad.