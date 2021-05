En medio de su divorcio de Kanye West, la estrella del reality show “Keeping Up With The Kardashians” está por hacer su debut en el mundo del doblaje. Y es que Kim Kardashian es la celebridad elegida para darle voz a uno de los personajes de la nueva película ‘Paw Patrol: The Movie’ y si bien ya se sabía de su participación, hoy se conocen mayores detalles del papel que tendrá en la cinta animada infantil. Ella no dudó en compartir con sus seguidores de Instagram las novedades y darle la bienvenida.

MÁS INFORMACIÓN | Kim Kardashian y Kanye West: en qué coinciden ambas celebridades dentro de la petición de divorcio

Hace un mes la hermana de Khloé Kardashian hizo una aparición de forma virtual en los ‘Kids Choice Awards 2021’ y con el pasar de los días la revista People ha revelado las primeras imágenes del próximo estreno de Nickelodeon Movies y Paramount Pictures planificado para el 20 de agosto donde también están Marsai Martin, Jimmy Kimmel y Tyler Perry con cameos.

En la película que sigue las aventuras de los cachorros liderados por ‘Ryder’, mientras luchan para salvar a los ciudadanos de Adventure City del alcalde Humdinger, el equipo principal de la Patrulla será interpretado por los miembros del elenco original, pero ahora tendrán nuevos aliados y algunos enemigos felinos.

El papel de Kim Kardashian

El poodle ‘Delores’ será interpretado por Kim Kardashian, quien tiene experiencia disfrutando de las películas infantiles pues es madre de cuatro niños con Kanye West: North, de 7 años, Saint, de 5, Chicago, de 3, y Psalm.

En su cuenta oficial de Instagram, Kim Kardashian compartió la publicación de People y también la primera imagen que se conoce de la perrita que le toca interpretar. “Di hola a Delores”, fue el mensaje que escribió junto a emojis de patitas, un hueso y un perro. Además, republicó algunas de las reacciones de sus amigos en la red social con imágenes de ella celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos con los personajes de Paw Patrol y de ella en el estudio de grabación dando su voz al personaje.

Kim Kardashian es 'Delores' en 'Paw Patrol: The Movie'. (Foto: @kimkardashian / Instagram)

En ‘Paw Patrol: The Movie’ también estarán Tyler Perry interpretando a un camionero rescatado por ‘Chase’; Yara Shahidi dará voz a ‘Kendra Wilson’, una brillante ingeniera detrás de los nuevos diseños que usará La Patrulla; Marsai Martin será el perro salchicha ‘Liberty’; ‘Ruben’ tendrá la voz de Dax Shepard y ‘Butch’ será Randall Park. Por su parte, Jimmy Kimmel será un presentador de noticias llamado ‘Marty Muchraker’. Los enemigos será una pandilla de gatitos y Ron Pardo dará la voz al alcalde de Adventure City, Humdinger.

El elenco original es: ‘Zuma’ (con la voz de Shayle Simons), ‘Rocky’ (Callum Shoniker), ‘Skye’ (Lilly Bartlam), ‘Chase’ (Iain Armitage) ‘Marshall’ (Kingsley Marshall) y ‘Rubble’ (Keegan Hedley). El tráiler de ‘Paw Patrol: The Movie’, con la canción “Good Mood” de Adam Levine, se lanzará el 12 de mayo de 2021.