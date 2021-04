La familia Kardashian-Jenner decidió que este 2021 tendría un fin de semana de Pascua diferente, así que empacaron maletas, sus mejores bikinis y se enrumbaron a un viaje a la playa. Así como hubo momentos de relajo bajo el sol de República Dominicana, búsqueda de huevos de Pascua, postres y mucha diversión, también se dieron espacio para la reflexión, en especial la celebridad Kim Kardashian , quien aprovechó el Domingo de Resurrección para ir al pasado y traer las fotografías de cuando su padre Robert Kardashian estaba vivo y las protagonistas del reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’ eran unas niñas. En medio de su proceso de divorcio con Kanye West, ella también le dedicó publicaciones a sus cuatro hijos.

La matriarca del clan más famoso de Estados Unidos, Kris Jenner, fue la primera en compartir una fotografía junto al que fuera su primer esposo y sus hijos Kim, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian y Rob Kardashian. Esta misma imagen la replicó la fundadora de KKW Beauty en Instagram Stories.

Ahí no pararon las fotografías en honor al Domingo de Pascua pues fueron en total 5 las instantáneas tomadas durante la década de 1980 cuando Robert Kardashian aún estaba vivo.

Las imágenes de las pequeñas hermanas Kardashian también dejaron ver sus vestidos blancos de volantes, los moños que usaban en el cabello y sus canastas llenas de huevos de Pascua.

Kim Kardashian, sus hermanas y su padre Robert Kardashian, quien murió en 2003. (Foto: @kimkardashian / Instagram)

Otra foto que también tomó Kim Kardashian de la cuenta de su madre para compartirla con sus más de 213 millones de seguidores la muestra dándose un fraternal abrazo con Kourtney Kardashian mientras sostenían unas bolsas de papel decoradas con conejitos. En otra se les ve buscando huevos.

Kim y Kourtney Kardashian en abrazo lleno de amor mientras recolectaban huevos de Pascua. (Foto: @kimkardashian / Instagram)

Kris Jenner y Robert Kardashian estuvieron casados por más de 12 años, se divorciaron en 1991 pero fueron grandes amigos hasta septiembre de 2003 que él falleció a los 59 años, víctima del cáncer. Luego ella se casaría con Bruce Jenner, con quien tuvo a Kendall y Kylie Jenner antes de separarse en 2013 y que él se convirtiera en Caitlyn Jenner.

Amor de madre

Durante el fin de semana de relajo en República Dominicana, cada una de las integrantes del clan Kardashian-Jenner usó su cuenta en Instagram para mostrar lo bien que la está pasando con sus hermanas, con los niños de la familia y, sobre todo, para lucir sus figuras en bikini aprovechando el sol.

Estas vacaciones de Pascua también fueron una oportunidad para que Kim Kardashian siga aprovechando el tiempo con los hijos que tuvo con Kanye West: North West (7), Saint West (5), Chicago West (3) y Psalm West (22 meses).