Tras casi dos meses de silencio, Kanye West respondió a la petición de divorcio presentada por su aún esposa Kim Kardashian . La estrella del reality show “Keeping Up With The Kardashians” confirmó el 19 de febrero su deseo de poner fin a su matrimonio de casi 7 años oficializando la solicitud ante la justicia y dejando en claro que buscaba una custodia compartida. La opinión del rapero ante este documento ya se conoce y coincide con ella en algunos puntos.

El cantante solicita la custodia física y legal compartida de sus cuatro hijos North, de 7 años, Saint, de 5, Chicago, de 3, y Psalm, que aún no ha cumplido los 2 años. Según información obtenida por TMZ, ambas celebridades coinciden en que no será necesario que ninguno de los dos pase una pensión de manutención al otro.

En los documentos judiciales presentados el 9 de abril, el rapero de 43 años también concuerda con Kim Kardashian, nombrada recientemente como multimillonaria por Forbes, en que cada uno debe pagar sus propios honorarios legales.

E! News explica que Kanye West citó “diferencias irreconciliables” como la razón de su ruptura y pidió que su propiedad separada y compartida se determinará “de acuerdo con la prueba en el momento del juicio o acuerdo”.

Todo parece indicar que el rapero y la fundadora de SKIMS, de 40 años, siguen cumpliendo el acuerdo prenupcial y llevan una separación “amistosa”.

Desde que se hizo oficial la noticia del fin de su relación, Kanye West pasó la mayor parte del tiempo en Wyoming y se supo que Kim Kardashian estaba “cansada de esperar. Trató de darle una oportunidad. Quería hacer esto el año pasado. Le dio mucho tiempo, pero es momento de seguir adelante”, según explicó una fuente a E! News.

Tras esto, el fundador de la marca de calzado, Yeezys, rompió toda comunicación directa con la madre de sus hijos, cambió el número de su teléfono móvil e indicó que cualquier contacto sería a través de sus custodios o personal de confianza.