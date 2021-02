Con la confirmación oficial el 19 de febrero de la solicitud de divorcio entre la celebridad Kim Kardashian y el rapero Kanye West tras casi 7 años de matrimonio, la atención se centró no solo en los detalles de este acuerdo y la custodia compartida, sino en qué sucederá con los cuatro hijos de la pareja y cómo asegurar que ellos lleven el proceso de separación de la forma más sana posible. Hoy se sabe que esta es la máxima prioridad de ‘Kimye’, como se les conocía cariñosamente.

North West (7), Saint West (5), Chicago West (3) y Psalm West, de más de 1 año, son la prioridad para sus padres y ambos mantienen la esperanza de continuar con su cuidado la forma más normal para los niños.

“Kim cree que es importante que los niños tengan una relación con su padre y que él sea una gran parte de sus vidas (...) Por ahora, los niños han estado principalmente con Kim y han vivido en la casa. Siempre que Kanye quiera verlos, puede hacerlo. Ella no lo detendrá”, explicó a E! News una fuente cercana a la estrella de reality show bajo un acuerdo de custodia conjunta tanto legal como física.

Sin saber aún qué pasará en el futuro tras divorciarse, la fundadora de KKW Beauty, Kim Kardashian, sí tiene en claro que sus 4 hijos seguirán teniendo contacto con su padre Kanye West y que él podrá “pasar tiempo con ellos cuando quiera”.

“Las cosas son tan normales como pueden ser para los niños (...) Ambos padres pasan tiempo con los niños y hacen todo lo posible para asegurarse de que no se vean afectados por este cambio”, agregó la fuente.

La aún esposa de Kanye West quiere que sus hijos no dejen de disfrutar junto a su padre. (Foto: @kimkardashian / Instagram)

Lo que se sabe del divorcio

El 19 de febrero Kim Kardashian solicitó oficialmente el divorcio a Kanye West tras 8 años juntos, de los cuales 6 fueron en matrimonio. Esta decisión llegó tras varios meses de intentar salvar la relación en 2020 con viajes, asesoramiento matrimonial, pasar tiempo juntos, entre otras acciones tras la candidatura fallida de él a la presidencia de Estados Unidos y los problemas personales del rapero.

“Kim estaba cansada de esperar (...) Trató de darle una oportunidad. Quería hacer esto el año pasado. Le dio mucho tiempo, pero es el momento de seguir adelante. No hubo engaños. Nadie hizo nada malo. Se distanciaron”, explicó una fuente anteriormente al citado medio.

Una amiga cercana también aseguró a ‘Page Six’ que la visitó en su casa de Los Ángeles un día antes que se hiciera oficial la solicitud de divorcio y que la empresaria ya no llevaba el anillo de brillante que le regaló su aún esposo, como tampoco lo tenía puesto para el Día de San Valentín. Añadió que se encuentra “triste”, pero le reconforta saber que hizo todo lo posible por salvar su matrimonio.

Tras la noticia, se supo que el rapero y ganador del Grammy volvió a Cody, Wyoming, mientras la estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’ recibe todo el apoyo de sus hermanas y madre Kris Jenner, sin dejar ni un momento a sus hijos.