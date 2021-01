Kim Kardashian y su video tras anuncio del fin de su matrimonio con Kanye West La socialité apareció en el Instagram de “Keeping Up With the Kardashians” para anunciar que grabaron el episodio final de la vigésima y última temporada.

Kim Kardashian y su video tras anuncio del fin de su matrimonio con Kanye West. (Foto: @kimkardashian) Redacción Mag Tras revelarse que su matrimonio con Kanye West habría llegado a su fin, la socialité Kim Kardashian ha reaparecido en redes sociales con un mensaje a sus seguidores. Lejos de hablar sobre su vida personal, Kim se refirió al fin de rodaje del reality "Keeping Up With the Kardashians". A través de la cuenta oficial de Instagram de "KUWTK", la socialité hizo su aparición para contar a sus seguidores que las grabaciones de la vigésima y última temporada del reality habían llegado a su fin. "Bien chicos, acabamos de terminar de filmar para siempre, como para siempre. Hemos terminado. Nunca volveremos a filmar. ¿No es tan loco? Así que estamos tomando una copa con el equipo en mi patio trasero, pasando el rato. Saludos a ... no sé. 15 años; 20 temporadas de locura y mucho amor", dijo Kim Kardashian. "20 temporadas. 14 años. Biblia, no podemos creer que hoy sea el último día de filmación de #KUWTK. ¡La temporada final llegará pronto a E!", añadió la leyenda que acompaña el clip de la socialité. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kardashians on E! (@kuwtk) Por su parte, a través de sus redes sociales personales, Kris Jenner, las hermanas Khloé, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner y Kendall Jenner compartieron detalles de la celebración que tuvo la familia tras las grabaciones. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kardashians on E! (@kuwtk) Kim Kardashian y Kanye West se casaron en 2014 en una ceremonia de ensueño en Italia y juntos han tenido cuatro hijos: North de 7 años y Saint de 5, sus hijos biológicos, y Chicago de 3 y Psalm de 19 meses, quienes llegaron al mundo por gestación subrogada, pues la empresaria padece de placenta acreta. La socialité y el rapero han estado casados por siete años, pero los últimos meses, el distanciamiento entre ellos ha sido más que evidente. Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado o ha brindado declaraciones para confirmar o desmentir los rumores de su separación.