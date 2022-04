Frágil, considerada como una de las agrupaciones fundacionales del rock peruano, será la encargada de abrir el concierto de Kiss en Lima, programado para el miércoles 4 de mayo en Arena 1 de la Costa Verde de San Miguel. Este show marcará la despedida definitiva del cuarteto estadounidense de hard rock luego de casi cinco décadas de grabar discos y hacer giras.

La elección de Frágil fue realizada por el mismo equipo de Kiss y primó ser una de las bandas más reconocidas del país, que la canción “Avenida Larco” sea considerada como el “himno de rock peruano” y que su influencia siga intacta con el paso de los años gracias a álbumes como el propio “Avenida Larco”, “Serranio” y “Cuento Real”, verdaderas obras de arte hechas en Perú.

“Este miércoles 4 de mayo tendremos el honor de abrir el concierto de despedida de KISS en Lima! Un súper honor para nosotros sobre todo por que la elección la realizó el mismo equipo de KISS. Nos vemos el 4 de Mayo!”, escribió la banda en una publicación que realizo en redes sociales.

A lo largo de cuatro décadas de carrera musical, Frágil ha logrado diversas distinciones nacionales e internacionales, ha girado por todo el país y construyó un catálogo de éxitos que incluye canciones como “La del brazo”, “El caimán”, “Animales”, “Pastas, pepas y otros postres”, “Oda al tulipán”, entre otras.

Kiss volverá a Lima para despedirse definitivamente de nuestro país, el miércoles 4 de mayo en Arena 1 de la Costa Verde de San Miguel, como parte de su “The End of the Road World Tour”, que marcará el final de su exitosa carrera, luego de girar por el mundo por 50 años y con millones de discos vendidos.

El regreso del cuarteto a nuestro país será muy especial y emotivo para sus seguidores, ya que será la última vez que podremos ver en territorio peruano a Gene Simmons (bajo y voz), Paul Stanley (guitarra y voz), Eric Singer (batería y voz) y Tommy Thayer (guitarra), ya que han decidido ponerle fin a su carrera musical después de casi cinco décadas de actividad.

“The End of the Road”, la gira con la que KISS ha decidido cerrar su capítulo musical, es la más ambiciosa puesta en escena de su carrera donde incluye explosiones, fuegos artificiales, plataformas, pantallas, a varios de sus integrantes volando por los aires y, por supuesto, todos sus hits, entre los que destacan “Rock and Roll All Night”, “I Was Made For Lovin’ You”, “Love Gun”, “Detroit Rock City”, “Strutter”, entre otros.

Las entradas para asistir a la despedida de KISS del Perú están a la venta en Teleticket y tienen un descuento especial con tarjetas de crédito de BanBif. Cabe destacar que solo quedan muy pocas localidades en la Zona VIP y que las zonas Preferencial y tribunas ya se encuentran agotadas.

