Tras conocer sobre la renuncia de Allison Pastor a “Reinas del Show”, Korina Rivadeneira le pidió −en televisión nacional− a la esposa de Erick Elera que recapacite y regrese a la competencia de baile.

El mensaje de Rivadeneira vino antes de empezar con la segunda presentación que preparó para el programa sabatino. “Yo quiero hablarle Alison, por favor, quiero que recapacite y regrese porque es una mujer ha demostrado ser una bailarina impecable. Merece estar en la final sí o sí. Allison yo sé qué las cosas siempre se arreglan conversando”, dijo.

La artista venezolana resaltó que Pastor se ha ganado el cariño de la gente. Además, dijo que probablemente la inesperada renuncia de Allison responde a que no tiene suficiente experiencia en la televisión y que no sabe manejar sus emociones en vivo.

“No está acostumbrada a la televisión. Nosotros sabemos cómo funciona todo. La presión de estar en vivo. Primero se debe pensar antes de decir las cosas”, expresó.

Sin embargo, Gisela Varcárcel intervino para mostrarse en contra de lo dicho por la esposa de Mario Hart. “Pero eso sino Korina. Esto no era televisión porque a veces cuando decimos no está acostumbrada a televisión, pareciera no estar acostumbrada a que se arme algo (…) podríamos decir que fue una niña”, sostuvo la animadora.

Tras finalizar el programa, Korina tuvo un encuentro con la prensa y volvió a referirse a la renuncia de Allison Pastor, a quien consideró una rival fuerte. “O sea yo sí quería que Allison Pastor regrese porque de verdad era una rival súper fuerte, merece estar acá. Uno siempre debe pensar bien antes de hablar, pero bueno ya pasó y Leslie Moscoso también merece estar acá”, dijo la modelo.

VIDEO RECOMENDADO