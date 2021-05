Compartieron más de 10 años de relación e incluso Scott Disick afirmó que “cuidarte es una de mis prioridades”, pero todo cambió cuando Kourtney Kardashian confirmó su romance con Travis Barker, baterista de la banda ‘Blink-182’, ¿por qué el modelo no estaría contento con la nueva vida en pareja de la estrella del reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’?

La fundadora de ‘Poosh’ y el músico han encontrado en las redes sociales, en especial Instagram, la mejor ventana para mostrar lo bien que la pasan juntos y las cosas que son capaces de hacer por amor. Por ejemplo, él no tuvo reparos en enseñar que tiene en su habitación una vela con olor al orgasmo de su novia o dejar que ella le haga un tatuaje sin ser una experta. Confiando en su pareja, dejó que plasmara en su piel un ‘te quiero’ con su propia letra, que se suma al ‘Kourtney’ que también tiene dibujado.

De esta manera, la hermana mayor de Kim Kardashian dejó huella su amor por Travis Barker al hacerle un tatuaje en el brazo, hecho que llega días después que, Shanna Moakler, ex del músico, publicara una foto similar a una de Kourtney y su novio.

Kourtney Kardashian presumió cómo tatuó a su pareja Travis Barker (Foto: @kourtneykardash / Instagram)

La postura de Lord Disick

Luego que Kourtney Kardashian y Travis Barker confirmaran su romance en febrero, para el Día de San Valentín, se emitió un adelanto de la temporada 20 del reality show ‘Keeping Up With the Kardashians’ donde Scott Disick conversaba con su expareja sobre su ruptura con Sofía Richie y cómo no era sencillo entender que ellos “se ven, trabajan juntos y son amigos” a pesar de ya no tener un acercamiento amoroso, salvo el compartir la crianza de sus tres hijos Mason, Penelope y Reign.

“Siempre he tenido claro que mi prioridad han sido mis hijos, mi vida con ellos. Incluso dije que cuidarte es una de mis prioridades (...) La verdad es que cualquiera que salga con alguien se sentirá descuidado cuando su pareja pasa más tiempo con su ex que con ellos”, confesó en esa oportunidad.

Además, en el episodio del 6 de mayo de KUWTK, Scott dijo que “mi mayor temor es que nos separemos y no nos veremos tanto porque, si no trabajamos juntos todos los días, seguramente no nos veremos todos los días (...) Es muy triste para mí, ya saben. Es como el final de una era”, refiriéndose a la culminación del reality que no se seguirá grabando ni emitiendo.

Sin embargo, la relación entre Scott Disick y Kourtney Kardashian está algo “tensa en este momento principalmente porque él se ha centrado en su nueva vida en Miami y porque Kourtney se está poniendo seria con Travis (...) Apenas hablan. Es difícil para él ver a Kourtney enamorada de otra persona”, reveló una fuente cercana a la expareja a E! News.

El informante agregó que si bien “no están peleando de ninguna manera”, su relación “ha cambiado y no han pasado mucho tiempo juntos como familia recientemente (...) Scott le deseó un feliz Día de la Madre en privado, pero en realidad se está distanciando. No quiere interferir con su relación. Se conectan sobre los niños a menudo, pero eso es todo en la actualidad”.

La hermana de Kim Kardashian y Travis Barker tenían una amistad de muchos años y eran vecinos en Calabasas, pero el amor surgió entre ellos a principios de 2021. Recientemente se tomaron unas vacaciones familiares con todo el clan Kardashian-Jenner y celebraron juntos el cumpleaños de ella. Por su parte, Disick ha sido relacionado con la modelo Amelia Hamlin.