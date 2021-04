No suelen compartir imágenes o videos de su relación en redes sociales, pero Pascua fue la fecha elegida para sorprender a sus seguidores. La estrella del programa de televisión de ‘Keeping Up With the Kardashians’, Kourtney Kardashian , se sumó a las vacaciones familiares junto a sus famosas hermanas y no solo acudió con los hijos que tuvo con Scott Disick, sino que su actual novio Travis Barker se integró de la mejor forma al clan Kardashian-Jenner llevando también a sus descendientes. Mediante su cuenta de Instagram, el baterista de la banda ‘Blink-182’ mostró lo bien que la pasaron practicando esquí.

MÁS INFORMACIÓN | Kourtney Kardashian: el significado de la playera que usó en cita con Travis Barker y causó revuelo en redes sociales

La matriarca Kris Jenner se propuso que las festividades sean muy divertidas, así que mandó a preparar unos increíbles sacos de golf personalizados con sus nombres y hasta pidió carritos de golf para cada uno de los miembros del clan, los que se lucían en los jardines de la residencia donde se están hospedando. Para el nuevo novio de su hija mayor también hubo uno especial y él lo mostró en Instagram Stories.

Kim Kardashian compartió la imagen con la leyenda “la familia que juega golf junta”, mientras que Kourtney Kardashian puso “tengo un huevo hobby”.

Kourtney Kardashian y Travis Barker mostraron sus implementos de golf. (Foto: Instagram)

Horas después, llegó el momento de esquiar en Deer Valley Resort, en Estados Unidos, y fue ahí donde se pudo comprobar que Travis Barker llegó al paseo junto a sus hijos y que estos se llevan muy bien con su nueva pareja, pues no dudó en publicar una imagen familiar y etiquetar a Alabama Luella Barker y Landon Asher Barker, fruto de su pasado matrimonio con Shanna Moakler.

En otro video se ve a la fundadora de Poosh esquiando junto a su novio y hasta dándose un tierno abrazo.