El cumpleaños 42 de la empresaria y estrella del programa de televisión ‘Keeping Up With the Kardashians’, Kourtney Kardashian , no solo fue un día especial por las increíbles sorpresas que le dio su novio Travis Barker, sino que el baterista de la banda ‘Blink-182’ le dedicó un romántico mensaje que dio la oportunidad a todos los fans de la pareja de ver las primeras fotos oficiales de ambos en su faceta más íntima y llena de pasión. Instagram fue la ventana elegida para la impactante entrega que está llena de detalles que no pasaron desapercibidos para los seguidores de la hermana de Kim Kardashian.

El Día de San Valentín fue la fecha elegida por ambos para dar a conocer que su amistad de muchos años se había convertido en una relación. En ese momento mostraron una fotografía de sus manos entrelazadas. Luego vinieron salidas nocturnas a restaurantes y hasta un viaje familiar, pero la intimidad de su romance era algo que guardaban bajo 7 llaves, hasta este 18 de abril que el músico gritó a los cuatro vientos: “¡Te quiero! Eres una bendición para este mundo. Felicidades”. Eso no fue todo, pues además de llenarle la casa con flores, en especial tulipanes y gardenias, las favoritas de la fundadora de ‘Poosh’, también se tatuó el nombre de su pareja arriba de su pezón izquierdo.

Kourtney Kardashian ya tiene 42 años y su novio Travis Barker se hizo un tatuaje en su honor. (Foto: kourtneykardashian / Instagram)

Y es que el músico californiano de 45 años está perdidamente enamorado de Kourtney Kardashian y así también quedó revelado en las imágenes y videos íntimos que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Travis Barker subió 5 fotos y un video: en la primera se dan un apasionado beso mientras ella está sentada sobre sus piernas y él la abraza por la cintura. La otra los muestra tiernamente abrazados frente a una especie de fogata.

Luego de esto, las publicaciones empezaron a subir de tono y mostró las piernas de Kourtney Kardashian y sus dedos con tatuajes tocándole el tobillo. También se pueden ver sus manos entrelazadas en otra captura y un video que muchos han catalogado como de alto voltaje. Horas después mostró a su novia de espaldas sobre la arena.

Ante la difusión de estas imágenes propias de su intimidad como pareja, su hermana Khloé Kardashian no dudó en decir: “El duque y la duquesa. Vibraciones de ‘Bridgerton’”, en alusión a la serie de Netflix de la que todo el clan Kardashian-Jenner es seguidor.

Travis Barker mostró parte de su intimidad junto a Kourtney Kardashian con exclusivas imágenes de su relación. (Foto: @travisbarker / Instagram)

Kourtney Kardashian y Travis Barker comenzaron a salir en diciembre de 2020 luego de varios meses de rumores y febrero fue el mes elegido para oficializar la relación. Él es padre de Alabama Luella y Landon Asher junto a la modelo Shanna Moakle, mientras que la estrella de televisión tiene a Mason (11), Penelope (8) y Reign (6) con Scott Disick.