Desde que Kourtney Kardashian hizo oficial su relación con el baterista Travis Barker, la hermana mayor del famoso clan Kardashian-Jenner no ha dejado de llamar la atención en redes sociales con sus publicaciones llenas de detalles hacia el integrante de ‘Blink-182’; sin embargo, estas parecen haber activado los comentarios de la expareja y madre de sus hijos, Shanna Moakler, quien ha mandado ciertas indirectas a la estrella del programa de televisión ‘Keeping Up With the Kardashians’ en Instagram.

Horas después de la foto de la hermana de Kim Kardashian que revelaba al mundo su noviazgo y que mostraba sus manos entrelazadas, la mujer con la que la estrella de rock mantuvo una relación hace más de 10 años no dudó en darle ‘like’ a un comentario que hacía referencia a la noticia.

“Miiiiiiie, esa mujer no tiene nada que ver contigo. Travis se degradó mucho”, escribió un usuario de Instagram en la publicación de Shanna Moakler. Esto desencadenó una ola de comentarios a favor y en contra, pues muchos resaltaron que “Kourtney es hermosa” y no era necesario “poner a las mujeres una contra la otra”, tal como recoge E! News.

Kourtney Kardashian y Travis Barker de Blink 182 hicieron oficial su relación con un anuncio en redes sociales. (Foto: @kourtneykardash / Instagram)

Eso no fue todo pues las indirectas continuaron en su cuenta de Instagram donde aseguró que le deseaba lo mejor a su ex y “podría aguantar sin problemas el drama de las Kardashian”. Además, publicó una historia que decía: “deja de quejarte de tu vida. Hay personas que están saliendo con tu ex”.

La publicación se hizo viral y Kourtney Kardashian escribió algo que muchos interpretaron como una respuesta en su blog personal: “Deja de acosar a tu ex a través de las redes sociales”.

Apoya su carrera

En medio de las indirectas que se han mandado Shanna Moakler y Kourtney Kardashian, la famosa integrante del reality show ‘Keeping Up With the Kardashians’ demostró que está al lado de Travis Barker en todo momento y nada puede empañar su felicidad. Es así que se fotografió en un estudio donde, al parecer, su nueva pareja estaba realizando un ensayo. Él no dudó en repostear las fotografías.

Kourtney Kardashian se mostró disfrutando de un caramelo mientras veía ensayar a su novio, el baterista Travis Barker y él compartió la publicación. (Foto: Instagram)

El baterista de 45 años ha sido vecino de las estrella de televisión y cuando él aún estaba en una relación con su exesposa, sus hijos eran cercanos a los de Kourtney y Scott Disick, además de haber aparecido en algunos episodios del reality de E!.

Ellos se casaron en 2004 y se separaron dos años después. Luego, en 2008, se divorciaron oficialmente y tienen dos hijos Landon Asher Barker (17) y Alabama Luella Barker (15).

En la actualidad, Travis Barker encontró nuevamente el amor en Kourtney Kardashian, con quien se le vinculaba desde enero. “Son una muy buena pareja, y toda la familia de Kourtney ya ama a Travis (...) Han sido vecinos y grandes amigos durante años, y recientemente se volvió romántico”, contó una fuente a E! News.

Por su parte, la celebridad también mantuvo una relación de 10 años con Scott Disick, padre de sus tres hijos Mason (11), Penelope (8) y Reign (6). Ellos se separaron en 2015 y continuaron la relación amistosa y de paternidad. El modelo neoyorquino de 37 años está acaparando portadas luego de decirle a Kourtney Kardashian que está listo para casarse con ella “ahora mismo” en uno de los adelantos de KUWTK.

Todo empezó cuando Kim Kardashian preguntó durante una cena grabada hace algunos meses. “Kourtney y Scott, ¿cuándo volverán a estar juntos?” y él comenta, “Dondequiera que esté Kourt, yo estoy con ella. Para siempre”. A los pocos segundos Khloé Kardashian lo anima a proponerle matrimonio mientras que Kourtney se mantiene en silencio; sin embargo, su respuesta se sabrá en la temporada 20 del reality show.