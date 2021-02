Los rumores terminaron y la confirmación llegó con una foto muy especial. La celebridad estadounidense Kourtney Kardashian hizo público su noviazgo con Travis Barker, baterista de ‘Blink-182’, con una fotografía que remeció las redes sociales. Y es que la estrella del programa de televisión ‘Keeping Up with the Kardashians’ subió una imagen a Instagram llena de detalles que llaman la atención.

MÁS INFORMACIÓN | Kendall Jenner: quién es Devin Booker y todo sobre el nuevo integrante del clan Kardashian

Si bien no usó ninguna leyenda, las manos entrelazadas de ambos fue más que suficiente para entender que están felices y querían contárselo al mundo entero y a los más de 111 millones de seguidores que tiene la hermana de Kim Kardashian en su cuenta oficial.

En la fotografía destacan los tatuajes de Travis Barker (45), quien es amigo del clan Kardashian desde hace varios años, mientras que Kourtney Kardashian (41) luce una manicure con corazones rojos en las puntas de las uñas, un detalle muy romántico.

Por su parte, la figura de ‘Blink-182’ comentó la publicación dejando un corazón color negro y compartiendo la imagen en Instagram Stories. Él es un amante de los tatuajes y tiene distintas piezas mascadas en todo su cuerpo como unas manos rezando, una cruz, y en la cara interna de su brazo derecho una virgen de Guadalupe con la inscripción ‘Familia’.

Kourtney Kardashian y Travis Barker de Blink 182 hicieron oficial su relación con un anuncio en redes sociales. (Foto: @kourtneykardash / Instagram)

Los rumores de una posible relación entre ambos surgieron hace varios meses y se intensificaron en enero cuando los dos postearon imágenes del mismo lugar, aunque nunca revelaron que en verdad estaban juntos en la propiedad de Kris Jenner en Palm Spring.

En ese mismo mes, una fuente confirmó a E! News que estaba saliendo. “Ha sido muy discreto (...) Son una muy buena pareja, y toda la familia de Kourtney ya ama a Travis. Han sido vecinos y grandes amigos durante años, y recientemente se volvió romántico (...) Es un padre increíble y práctico, y a Kourtney le encanta eso de él. Les encanta relajarse en casa con sus hijos, y todos se llevan bien”.

Travis Barker tiene dos hijos Landon (17) y Alabama (15), mientras que Kourtney Kardashian tiene tres pequeños Mason (11), Penelope (8) y Reign (6).

¿Y Scott Disick?

La hermana mayor del clan Kardashian-Jenner mantuvo una relación de 10 años con el padre de sus tres hijos, Scott Disick, y su separación fue muy comentada y hasta incluida en el reality ‘Keeping Up with the Kardashians’. Luego ella se dio una oportunidad con el modelo Bendjima Younes, con quien terminó en 2019 y tras casi tres años de soltería ha vuelto a encontrar el amor, esta vez con Travis Barker.

Y otro detalle que se puede resaltar de la confirmación de su noviazgo, es que llega a la par del anuncio de su expareja, quien también hizo oficial a su nueva compañera.

Scott Disick, popular modelo neoyorquino de 37 años, aprovechó el Día de San Valentín para difundir en Stories de Instagram las imágenes de su cena romántica con la actriz de 19 años Amelia Gray Hamlin, hija de Lisa Rinna y Harry Hamlin.

Sobre el romance de su expareja, una fuente reveló a E! News que “Scott conoce bien a Travis Barker después de haber coincidido con él en varias ocasiones; sabe que es un gran tipo. Está muy feliz por Kourtney y tampoco es que le haya cogido por sorpresa enterarse de que están saliendo. Kourtney y Travis mantienen una gran amistad desde hace años, por lo que no era de extraña que este vínculo derivara en algo romántico. Scott, mientras los pequeños tengan buena salud y con sus necesidades cubiertas, no le desea a Kourtney otra cosa que no sea felicidad. Es beneficioso para todos”.