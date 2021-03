La estrella del programa de televisión ‘Keeping Up With the Kardashians’, Kourtney Kardashian , sigue disfrutando al máximo de su romance con Travis Barker, el baterista de la banda ‘Blink-182’. El último fin de semana estuvieron juntos en la sección VIP de la pelea UFC 260: Miocic vs. Ngannou 2 en Nevada y, más allá de lo bien que la pasaron en Las Vegas, un detalle llamó la atención: ambos estaban disfrutando de paletas de caramelo (chupetines). Y es que el lollipop no solo está presente en sus salidas captadas por paparazzi o cámaras de televisión, sino que también es una constante de publicación en su cuenta oficial de Instagram.

MÁS INFORMACIÓN | Kourtney Kardashian: el significado de la playera que usó en cita con Travis Barker y causó revuelo en redes sociales

Este sábado 27 de marzo, ESPN captó a la pareja saboreando las paletas mientras miraba tímidamente a la cámara. Además, ellos no estaban solos, pues también asistieron Megan Fox y Machine Gun Kelly.

Kourtney Kardashian y Travis Barker fueron captados en la pelea de UFC 260. (Foto: Twitter ESPN)

Después de la pelea de UFC 260, los cuatro amigos asistieron al bar The Barbershop Cuts and Cocktails de The Cosmopolitan, donde Barker y Kelly interpretaron ‘All the Small Things’ de Blink-182, según revela E! News.

Tras este fin de semana lleno de música y box, la pareja mostró en Instagram Stories sus paletas de dulce, pero no es la primera vez.

Kourtney Kardashian y Travis Barker tienen a los 'lollipop' o paletas de caramelo como símbolo de su amor. (Foto: Instagram Stories)

Kourtney Kardashian (41) y Travis Barker (45) están viviendo diversas experiencias desde que hicieron oficial su relación y, en la mayoría de ellas, aparecen los caramelos como protagonistas. Por ejemplo, el 27 de febrero, ella se mostró en un estudio de grabación y compartió dos fotografías donde aparece sonriendo sentada en una silla, con la batería de fondo y una paleta de caramelo en la mano.

Kourtney Kardashian se mostró disfrutando de un caramelo mientras veía ensayar a su novio, el baterista Travis Barker y él compartió la publicación. (Foto: Instagram)

Adicional a esto, el 16 de marzo usó su cuenta de Instagram para mostrar en Stories dos chupetines o lollipop con un corazón rojo en el centro.