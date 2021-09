Kylie Jenner y Travis Scott se convertirán en padres por segunda vez. La empresaria utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que se encuentra embarazada, confirmando así los rumores sobre el tema.

‘Pregnant’ (embarazada), es la última publicación de la famosa socialité en Instagram. En el video se ve acompañada de su pareja y padre de su hija Stormi, Travis Scott.

Además de revelar detalles sobre consultas médicas, ecografías y ultrasonidos, en las imágenes también se observa el momento en que ella le cuenta la noticia a integrantes de su familia.

La estrella de ‘Kepping Up with The Kardashians’ empezó a intensificar los rumores de embarazo hace algunos meses por usar con frecuencia ropa muy holgada y prendas opuestas a sus lujosos vestidos ajustados que forman parte de su estilo.

Además, medios estadounidenses de noticias de espectáculos (como TMZ) afirmaron que la razón por la que Kylie Jenner publicaba fotos antiguas era porque quería evitar que los periodistas le tomaran fotos y pusieran en evidencia su vientre abultado.

