La modelo Kylie Jenner se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en un resort paradisiaco junto a su hermana Kendall y Anastasia Karanikolaou, conocida también como Stassie Baby.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la socialité y estrella de “Keeping Up With the Kardashians” compartió algunas fotografías y videos donde hace gala de su figura y luce un bikini color nude en la piscina.

En una de sus publicaciones Kylie escribió en español, lo que captó la atención de sus millones de fans. “Sol Solecito Caliéntame un Poquito” fue el mensaje que acompañó una fotografía de la dueña de Kylie Cosmetics.

Asimismo, en otro post escribió: “Dreamy”, en referencia a su fotografía mirando el horizonte mientras disfruta de la brisa y la piscina. Como era de esperarse sus fans se hicieron presentes con más de 11 millones de ‘likes’ en cada publicación.

Como se recuerda, el pasado viernes 8 de enero las estrellas de “Keeping Up With the Kardashians” se despidieron del último día de grabación del reality y Kylie Jenner se animó a compartir algunas imágenes de cómo fue su día.

En su cuenta de Instagram, Jenner compartió una imagen de ella en una mansión blanca y, como última imagen, unas galletas de su rostro y el de Khloé Kardashian. “Último día de grabación”, colocó en la descripción junto a un emoji de cara triste.

