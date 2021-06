Kylie Jenner es sin duda una de las celebridades más exitosas de Estados Unidos. Luego de crecer frente a las cámaras como una de las estrellas del famoso reality show Keeping Up with the Kardashians, la pequeña de la mediática familia se sinceró en una entrevista y habló sobre uno de los rasgos faciales que la convirtieron en una millonaria de la industria de la belleza: sus labios.

En la última reunión para despedir al mundialmente famoso reality show de la familia Kardashian que estuvo al aire durante 14 años, Kylie Jenner no se guardo nada y habló sinceramente sobre su comentada decisión de agrandarse los labios cuando era muy joven aún y cómo convirtió una de sus mayores inseguridades en una de las líneas de labiales más exitosas en el mundo de los cosméticos.

“Creo que mi amor por el maquillaje empezó por mi inseguridad de mis labios”, dijo la más pequeña de las Kardashian al presentador Andy Cohen. “Tenía labios realmente pequeños, y en realidad nunca lo había pensado hasta que me di mis primeros besos y el chico me dijo, ‘Oh Dios, eres tan buena para besar, pero tienes labios tan pequeños’, o algo así. Desde ahí, sentí que no era digna de besar”, indicó.

Kylie Jenner admitió que el tamaño de sus labios se convirtió en una de sus grandes inseguridades, que la llevaron a aprender todo sobre cómo maquillarlos para hacerlos ver más grandes. “Tuve esta inseguridad porque este chico me dijo algo una vez”, dijo la empresaria. “Luego me obsesioné con el maquillaje porque me marcaba demasiado mis labios y eso me hacía sentir segura”, agregó.

Años después en el 2015, Kylie Jenner dejó de lado sus inseguridades y decidió echarse al andar y fundar su famosa compañía Kylie Cosmetics, tras inyectarse fillers para agrandar sus labios. La línea de Kylie Cosmetics empezó vendiendo lápices de labios y en la actualidad produce sombras de ojos, iluminadores, rubores y bronceadores, entre otros productos de maquillaje.