La versión oficial de la realeza británica sobre la serie The Crown, que documenta el reinado de Isabel II del Reino Unido, es que ningún miembro la ha visto, ni piensa hacerlo. Incluso aunque eso fuera verdad, que no lo es, porque algunos han confesado verla, resultaría casi imposible que los royals no estuvieran al tanto de quiénes son los actores que los interpretan en la ficción.

Por eso, la recepción que se celebró este 8 de marzo en Clarence House en honor del Día Internacional de la Mujer estaba precedida de una gran expectación porque reuniría en una misma habitación a Camila de Cornualles y a Emerald Fennell, la actriz que la interpretó en la exitosa serie de Netflix.

Si la esposa de Carlos de Gales se sentía incómoda frente a la presencia de la actriz que en encarna su vida durante los años en que mantuvo una aventura extramatrimonial con el heredero al trono, mientras él estaba casado con la recordada princesa Diana de Gales, lo supo disimular muy bien.

Camila y Emerald Fennell

Emerald y ella fueron vistas y grabadas por las cámaras presentes en el vento real conversando juntas de forma muy distendida y animada e incluso soltaron unas cuantas carcajadas en varias oportunidades, y Camila no trató de fingir que no estaba al tanto de quién era su interlocutora.

“Me tranquiliza mucho saber que si cayera fulminada ahora mismo, mi ‘alter ego’ ficticio podría tomar el relevo. Así que, Emerald, ¡Estáte preparada!”, bromeó la duquesa de Cornualles.

La actriz, por su parte, quiso devolverle el gesto asegurando que en un principio temió acabar encerrada en la Torre de Londres en cuanto Camila la reconociera, pero al final cayó rendida ante la naturalidad de su anfitriona.

“Es maravilloso conocerla precisamente hoy, en el Día Internacional de la Mujer, porque ella hace mucho por muchas organizaciones benéficas, y en concreto por las dedicadas a mujeres”, señaló.

