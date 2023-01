Incluso en un momento de suma tristeza, la reina Isabel II del Reino Unido se tomó el tiempo para agradecer al veterinario que atendió a su amada corgi, Susan, antes de su muerte.

Susan, la mascota de la monarca que fue la matriarca de 14 generaciones de corgis reales, murió el 26 de enero de 1959. Tras la muerte de Susan, la reina Isabel II escribió una nota de agradecimiento al veterinario Harold Swann, quien había tratado de salvar al corgi galés de Pembroke. la vida.

En su carta, la reina escribió: “Me gustaría agradecerles por todo lo que hicieron por mi querida y anciana Susan cuando enfermó, y por la inmensa cantidad de problemas que tomaron para que la enviaran a Cambridge y por todo el cuidado que ella tuve mientras estuvo allí. Siempre había temido perderla, ya que la había tenido desde que tenía seis semanas, pero estoy muy agradecido de que su sufrimiento fuera tan afortunadamente breve”.

La carta estaba firmada, “Atentamente, Elizabeth R”, con la “R” de “Regina”, la palabra latina para reina.

Susan fue enterrada en la finca de Sandringham con una lápida especial que decía: “Durante casi 15 años, la fiel compañera de la reina”. La monarca “eligió personalmente la inscripción de la lápida”,contó Caroline L. Perry, autora de The Corgi and the Queen, a People.

Isabel II y su amor por Susan

La futura monarca estuvo rodeada de perros (y corgis, en particular) durante toda su infancia, pero fue por su cumpleaños número 18 cuando recibió a Susan como regalo.

“Susan estuvo presente en muchos de los momentos más importantes de la vida de Elizabeth”, explica Perry. “Ella estaba al lado de su compañero real cuando Isabel se unió a un regimiento de mujeres cuando la Princesa sirvió a su país durante la guerra. ¡Estuvo allí cuando su compañera se casó con el príncipe Felipe, quien se convirtió en el segundo amor de la vida de Isabel! Susan también brindó consuelo cuando el amado de Isabel ‘Papá’, el rey Jorge VI, murió; cuando fue coronada reina a la edad de solo 25 años, y cuando se convirtió en madre”.

La reina Isabel dejó de criar corgis descendientes de Susan en 2012 porque no quería dejar ninguno cuando muriera. Sin embargo, recibió dos cachorros en marzo de 2021, poco antes de la muerte del príncipe Felipe. Después de que uno de los perros muriera solo unas semanas después, el príncipe Andrés le regaló a su madre un nuevo cachorro en lo que habría sido el cumpleaños número 100 de Philip.

Muick y Sandy durante los funerales de la reina Isabel II. (Foto: AFP)

Muick y Sandy estaban afuera cuando el ataúd de la reina Isabel llegó a su lugar de descanso final en el Castillo de Windsor durante sus cortejos fúnebres de septiembre de 2022. Los perros de la reina ahora viven con el príncipe Andrés y su ex esposa, Sarah Ferguson, en el Royal Lodge en Windsor junto con cinco Norfolk terriers. Fergie le dijo a The Telegraph : “Todos se equilibran, la alfombra se mueve cuando me muevo, pero yo’ ya me acostumbré”.

“El legado de Susan fue perdurable”, dice Perry. “Gracias a ella, y a sus descendientes, el corgi será para siempre el símbolo de la segunda era isabelina”.

Síguenos en nuestras redes sociales: