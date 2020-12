“La familia Ingalls”: cómo murió Michael Landon, el actor que dio vida a Charles Ingalls en “Little House on the Prairie” Michael Landon interpretó a Charles Ingalls, uno de los protagonistas de la serie de antaño “Little House on the Prairie”.

El actor, escritor, productor y director estadounidense Michael Landon dejó de existir a los 54 años, el 1 de julio de 1991, casi tres meses después de ser diagnosticado con cáncer de páncreas. (Foto: NBC) Redacción Mag Michael Landon es sin duda uno de los personajes de la televisión más emblemáticos. Aunque supo ganarse el cariño y admiración del público, que lo seguía en las series en las cuales participaba, este exitoso actor trataba de luchar con los demonios internos que experimentó desde la infancia. MÁS INFORMACIÓN: Antes y ahora de los actores de “La familia Ingalls” Quién podría imaginar que aquel hombre bonachón y de buen carácter en las producciones donde participaba, había tenido una vida un tanto infeliz desde que era pequeño. Al ser hijo de una madre católica y un padre judío fue víctima del antisemitismo por parte de sus compañeros de escuela. Pero ahí no quedaba todo, ya que en su casa vivía otro infierno, pues su madre padecía de trastornos psicológicos que la llevaban a pensar constantemente en el suicidio. Con el paso de los años, ya convertido en un adolescente, sufrió un accidente de motos que lo dejó con el rostro casi desfigurado, teniendo que ser sometido a una reconstrucción facial, publicó Infobae. MÁS INFORMACIÓN: La familia Ingalls vuelve a la TV con nueva versión, casi 40 años después de la última vez en ‘La casa de la pradera’ Con el pasar del tiempo, su interés por la actuación dio frutos y al cumplir 20 años hizo su aparición en el cine y la televisión interpretando pequeños papeles hasta alcanzar la madurez como actor con la serie de TV “Bonanza”, que tuvo 14 temporadas y lo ayudaron también a ganar cierta experiencia como guionista y productor. Michael Ingalls era uno de los protagonistas de "La familia Ingallas". (Foto: NBC) Años más tarde logra el éxito total cuando dirigió y protagonizó la clásica serie de televisión “Little House on the Prairie” o también conocida como “La familia Ingalls”, que marcó a muchas generaciones que la vieron a lo largo de sus diez temporadas. Si bien, fue emitida entre setiembre de 1974 y marzo de 1983, con las retrasmisiones que tuvo llegó a gustar en la audiencia a nivel internacional que la hizo su preferida. Su última gran aparición en la pantalla chica fue cuando dio vida a Jonathan Smith en la recordada serie Autopista al Cielo, aquí Michael era un ángel guardián cuya función era la de ayudar a las personas para poder ganar sus alas. En esta etapa, Landon también se desempeñaba como productor ejecutivo, escritor y director. La serie, emitida originalmente por NBC en Estados Unidos, fue una libre adaptación de los textos de Laura Ingalls Wilder, quien escribió cada relato a partir de las experiencias de su niñez en Wisconsin, Kansas y Minnesota a finales del siglo XIX. (Foto: NBC) ¿DE QUÉ MURIÓ MICHEL LANDON? Aparentemente, todo marchaba bien en la vida del actor, ya que había alcanzado el éxito, pero su adicción al alcohol y exageración al uso de tranquilizantes, hicieron que su salud se deteriore. Algo que le costó la vida a los 54 años tras ser diagnosticado con cáncer al páncreas, enfermedad que le fue diagnosticada el 5 de abril de 1991, fecha en la que le dijeron que el mal estaba avanzado, pues éste ya había producido metástasis hacia el hígado y los ganglios linfáticos. El cáncer era inoperable y el pronóstico médico era terminal. El 21 de mayo de 1991, Landon fue operado con éxito de un coágulo de sangre que casi le costó la pierna izquierda, pero falleció en Malibú el 1 de julio de 1991, casi tres meses después de conocer la enfermedad. Landon dejó de existir cuando preparaba su cuarta serie. A su entierro asistieron el expresidente de los Estados Unidos Ronald Reagan y su esposa.

