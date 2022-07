Gisela Valcárcel anunció que su regreso a la televisión peruana será más pronto de lo que parecía. A través de sus redes sociales compartió un adelanto de su nuevo programa “La Gran Estrella” donde confirmó su fecha de estreno.

En el nuevo adelanto de su programa, la popular conductora de televisión confirmó que su nuevo programa se emitirá desde el sábado 6 de agosto, a las 9 de la noche a través de la señal de América Televisión.

“Con muchas ganas, alegría e ilusión. Vuelvo para estar con ustedes (si me lo permiten) desde este sábado 06 de agosto a las 9 p.m. ¡Nuestros sábados se hicieron para divertirnos!”, escribió Gisela junto a su publicación en Instagram.

Como se sabe, este nuevo formato de GV Producciones tiene como objetivo reactivar la industria musical del país. Además, según confirmó la propia Gisela Valcárcel, este programa será diferente a los que ya ha realizado anteriormente.

“Esta idea inicia cuando termina el programa del año pasado y yo me doy cuenta de que no podía seguir haciendo lo mismo, yo supe que, me costara lo que me costara, había que abrir la puerta para que llegue nuevo talento, debemos abrir más oportunidades y defender nuestra música, esa música que buscamos que salga al mundo”, señaló Valcárcel.

Cabe señalar que, hace más de un mes, GV Producciones realizó una convocatoria nacional para que diversos talentos puedan formar parte del programa. Según confirmó la productora, los finalistas elegidos ya se encuentran en la academia ensayando para su debut el próximo 6 de agosto a las 9 de la noche.

