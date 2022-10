La reina Isabel II acumuló en vida un gran joyero, entre compras personales, regalos y herencias. Collares, anillos, broches, pendientes y tiaras pasarán a formar parte del nuevo monarca. A continuación te revelamos cuáles son algunas de estas majestuosas piezas de joyería que pasarán a manos de Camila del Reino Unido, la flamanete reina consorte y esposa del rey Carlos III.

Joyas de Isabel II que heredó Camila

Tras la muerte de la monarca más longeva del Reino Unido, muchos seguidores de la realeza se preguntan cuáles serán la piezas de joyería que Camila heredó de la reina Isabel II, y aunque se desconoce hasta hora, de forma oficial, cuáles son, los expertos ya han comenzado a dar respuestas.

“No conocemos todos los detalles sobre la propiedad de todas las joyas reales, y es probable que ahora no tengamos mucha información detallada sobre su herencia. Los testamentos reales están sellados, por lo que no podemos buscar orientación en esos documentos”, dijo Lauren Kiehna, autora de “The Court Jeweler” (El joyero de la corte), a Page Six.

El joyero personal, entre broches y collares, se cree que supera las 300 piezas (entre ellas unos 100 broches) con un valor superior a los 120 millones de euros.

La reina Isabel II del Reino Unido suele llevar la Corona Imperial en la apertura formal del Parlamento británico. (Foto: AFP)

“Creo que es muy probable que la Reina haya seguido los pasos de su abuela, la Reina María, y su madre, la Reina Isabel, y haya legado todas sus joyas directamente al nuevo monarca, el Rey Carlos III. Este método de herencia tiene beneficios tanto históricos como relacionados con los impuestos”, agregó.

Camila del Reino Unido también podría usar los broches que pertenecieron a la soberana que estuvo en el trono durante 70 años, y que usaba como homenaje a algunos países, o en memoria de algún amigo o pariente.

Las tiaras que la reina Isabel II regaló a Camila

Por otra parte, la reina Isabel II le regaló en vida dos tiaras a la esposa de su hijo Carlos, para que la usara en las noches de gala que eran requeridas.

Una es la tiara Delhi Durbar, hecha para la reina Mary en 1911 y que solía lucir la reina madre. Solo la usó en una cena de Estado en Noruega en 2005.

La reina Isabel II del Reino Unido con la tiara Queen Mary Fringe el día de su boda en 1947. (Foto: AFP)

