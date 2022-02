A lo largo de sus siete décadas de reinado, Isabel II del Reino Unido ha sorprendido a propios y extraños con su ironía. La reina británica sabe cómo disfrutar de una buena broma y prueba de ello es una anécdota que reveló Angela Kelly, que fue durante años asistente de la soberana.

Kelly publicó en 2019 un libro titulado The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe (La otra cara de la moneda), donde cuenta sus experiencias con la soberana. Tal y como recogió el Mirror, una de ellas, muy divertida, tuvo lugar en 2006, durante un viaje oficial a Australia.

Isabel II y la anécdota

Al parecer, la reina Isabel II estaba muy ilusionada con la posibilidad de ver una cucaburra, un pájaro nativo de los bosques de eucaliptos del este de Australia, famoso por su canto, parecido a la risa humana, además, el ave es protagonista de una canción infantil muy popular en ese país oceánico.

Durante el viaje el popular pájaro de origen australiano no se dejaba ver por ningún sitio al que visitaban, pero Kelly vio uno de peluche en una tienda de Sídney. Decidió comprarlo para después regalárselo a la reina Isabel II, pero quiso jugarle una broma antes. No imaginó lo que sucedería luego.

La reina Isabel II del Reino Unido es una fuente inagotable de anécdotas e historias. (Foto: AFP)

Cuando regresaron a su residencia en Australia tras una visita, Kelly colocó el peluche en una jaula en el balcón de su habitación. Después, le avisó a la reina que había encontrado una cucaburra. “Fui a abrir las puertas de la jaula y ella dijo en voz alta ‘¡No! ¡No hagas eso! ¡Se va a ir volando!”, recuerda Kelly.

“Volviéndome hacia Su Majestad mientras trataba de mantener una cara seria, le dije solemnemente que (el pájaro) estaba muerto”, comentó. La soberana recibió la noticia con un gesto horrorizado, hasta que su asistente se acercó hacia ella con los brazos extendidos y le dijo “¡Inocente!”.

La respuesta de Isabel II

“Solo tuvo dos palabras para mí: ‘¡Estás despedida!’. Me estaba riendo incontrolablemente cuando Su Majestad se volvió hacia Su Alteza Real (el duque Felipe de Edimburgo) y dijo: “¿Sabes lo que me acaba de hacer? ¡Ángela me ha tomado el pelo!”.

Según contó Kelly, la reina se llevó el pequeño peluche al castillo de Windsor y ahora está en el respaldo del sofá de su sala de estar privada.