Judith Bustos, más conocida como ‘La Tigresa del Oriente’, anunció que perdonó a Elmer Molocho y retomaron su relación. Esto luego que el músico la dejó plantada en el altar cuando iban a contraer matrimonio civil.

La estrella de YouTube señaló que ambos pasaron seis años juntos y que, por ese tiempo compartido, prefirió darle otra oportunidad. “Han sido seis años en los que hemos pasado cosas buenas, malas, tristes, alegres y aquí estamos nuevamente juntos”, comentó al diario Trome.

“Son muchos años en los que hemos compartido y hemos celebrado este momento con un rico almuerzo”, contó sobre la cita que tuvieron tras regresar.

Del mismo modo, advirtió que no lo perdonará si comete un nuevo error. “Ya le advertí que si me hace una más, corto de raíz para siempre con él y nunca más le doy una oportunidad”, añadió ‘La Tigresa del Oriente’, al recordar que no se casaron.

El programa de Magaly Medina dio a conocer que el músico Molocho tenía una esposa y tres hijos en Ventanilla. Frente a la verdad, el músico dejó a la “Tigresa” en el altar.

VIDEO RECOMENDADO

Faraón Love Shady y La Tigresa del Oriente

Faraón Love Shady y La Tigresa del Oriente - TROME (América TV)