Judith Bustos, conocida popularmente como La Tigresa del Oriente, recibió este lunes 17 de mayo su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19). La figura de televisión llegó hasta el vacunatorio de la Videna (Villa Deportiva Nacional), ubicada en el distrito de San Luis, para ser inoculada.

La intérprete de “Un nuevo amanecer” se mostró muy entusiasmada por la presencia de la prensa que cubría su inmunización. Además, aprovechó las cámaras para hacer un llamado a que las personas no tengan miedo a vacunarse contra el COVID-19.

“Estoy súper bien, súper contenta porque ya recibí mi primera dosis de vacuna. Invito a las personas que vengan porque mucha gente tiene miedo en recibir la vacuna, pero hay pensar que nadie seria capaz de poner algo que no te va a sanar. (La vacuna) es algo que te va a proteger de esta pandemia”, declaró la Tigresa del Oriente a las cámaras de “América Noticias”.

'Tigresa del Oriente' vacunada contra la COVID-19

Días atrás, la cantante reveló que vivió momentos de tensión luego que recibiera un resultado erróneo de una prueba de coronavirus (COVID-19).

“Fui a una clínica, me sacó una prueba positiva, casi me da el ataque. Si yo hubiera estado con mi corazoncito delicado me daba un paro cardiaco porque me asusté. Yo ya pasé por ese tema. Yo ahora estoy sana no me duele nada, la espalda, la cintura ya no me duele porque tomo vitaminas, medicina”, señaló al diario El Popular.

Tras los resultados, sus hijos decidieron realizarle una nueva prueba de hisopado y el resultado fue negativo.

VIDEO RECOMENDADO

Pamela Franco fue presentada como participante del programa de Gisela Valcárcel

Pamela Franco fue presentada como participante del programa de Gisela Valcárcel