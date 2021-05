Essaú Reátegui, más conocida como “La Uchulú”, visitó el set del programa “En boca de todos”, donde habló de su familia en la secuencia “Las ventanas de las emociones”.

La producción colocó una fotografía de la abuela del personaje, Teresa Cauper. Es ahí donde la conductora Maju Mantilla le pidió que hable de ella. Al ver el cuadro lo abrazó y señaló que ella era el amor de su vida.

“He vivido tantas cosas con ella cuando mi mamá se iba a trabajar al monte y ella me cuidaba”, contó.

“Yo la amo mucho, es el amor de mi vida. Tengo muchas experiencias bonitas, por cuidarme desde pequeña, siempre la he apoyado en todo lo que ha necesitado”, sentenció.

“La Uchulú” se quiebra al recibir mensaje del “amor de su vida”

Luego, la producción sorprendió a “La Uchulú” con unas palabras de su abuela. “Me alegro mucho de lo que has logrado, tus metas, tu fama, solo te pido que no te olvides de Dios, te quiero mucho y no te olvides nunca de mí”, comentó Cauper.

Ante la última frase, Reátegui lloró y afirmó que si bien no está con ella, siempre la piensa en su día día. “Mi meta es darle lo mejor a mi familia, así me quede sin un sol”, concluyó bastante emocionada.

