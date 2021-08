Este martes 24 de agosto se vivió una edición más de “La Voz Perú” y la cantante Daniela Darcourt protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la noche.

Resulta que la salsera lloró desconsoladamente al recordar a su fallecido abuelo. Esta situación se dio tras la presentación del participante Aldair Sánchez, quien hizo una interpretación de la canción “Dos gardenias”.

“El jueves, que es la final, es cumpleaños de mi abuelo y esa canción es una de sus favoritas. Trato de que cuando la escucho, mi corazón no se me haga añicos, pero me hace mucha falta”, expresó Darcourt entre lágrimas.

“Cada vez que escucho la canción, me imagino bailando a mi abuelo. A veces siento que me abrazara y como si estuviera entre nosotros, eso es lo que me pone triste”, añadió.

Cabe mencionar que Aldair Sánchez logró pasar a la final de “La Voz Perú” por votación del público y podría convertirse en el ganador del programa de talentos.

