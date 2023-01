Las mujeres están para apoyarse, aunque sean competencia, y más cuando son celebridades y su ejemplo motiva a miles. En esta oportunidad la cantante Lady Gaga no pudo evitar conmoverse con un video en el que Taylor Swift habla sobre su desorden alimenticio y le envió un emotivo y poderoso mensaje. Aquí los detalles.

Fue mediante su cuenta de TikTok donde la actriz de “A Star is Born” reaccionó a un pequeño clip de la interprete de “Bejeweled” que forma parte del documental de 2020 “Miss Americana”, donde mostró aquellos episodios más complicados de su vida personal y laboral.

“No me importa demasiado si alguien me dice que he subido de peso, es algo que mejora mi vida. El hecho de que soy talla 6 en lugar de talla cero, así no era como mi cuerpo debía ser. Solo que realmente no lo entendía en ese tiempo”, se le escucha decir a Taylor Swift sobre la presión por cumplir “algún estándar de belleza”.

El mensaje de apoyo de Lady Gaga a Taylor Swift

La cantante decidió comentar el video titulado “Esta escena siempre me rompe el corazón” que fue subido por @angclswift, una cuenta de fans de Taylor, y dijo:”Es realmente valiente todo lo que dijiste wow”.

En el especial que preparó para Netflix sobre su trastorno alimentario también explicó que se defendía de “cualquiera que dijera: ‘Estoy preocupada por ti’” a lo que respondía: “‘¿De qué estás hablando? Por supuesto que como, es perfectamente normal, solo hago ejercicio” y agregó “E hice mucho ejercicio. Pero no comía”.

“Siempre hay algún estándar de belleza que no cumples. Porque, si eres lo suficientemente delgado, entonces no tienes ese trasero que todo el mundo quiere. Pero si tienes suficiente peso para tener un trasero, entonces tu estómago no es lo suficientemente plano. Todo es simplemente jo... ---- imposible”, concluyó Swift.

Lady Gaga le dejó un poderoso mensaje a Taylor Swift. (Foto: @angclswift / TikTok)

El trastorno alimenticio de Lady Gaga

En su sitio Little Monsters, Lady Gaga habló del tema en 2013 donde dijo que lidió con “bulimia y anorexia desde que tenía 15 años”.

“Pero hoy me uno a la revolución del cuerpo. Para inspirar valentía y crear un poco de compasión”, agregó en aquella oportunidad.

