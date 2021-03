Su más reciente visita al programa español ‘La Resistencia’ ha traído cola, pues la actriz de la serie ‘Sky Rojo’ de Netflix respondió la típica pregunta de los conductores sobre la cantidad de dinero que tiene ahorrada en el banco, sin imaginar que la cifra y la explicación daría la vuelta al mundo y se convertiría en titulares. Mediante su cuenta de Twitter, Lali Espósito , recordada figura de telenovelas argentinas, reveló la verdad sobre sus supuestos 20 millones en el banco y lo que en realidad quiso decir.

David Broncano, conductor del espacio, empezó comentándole que le pronunciaría “las classic questions (preguntas clásicas)” que le hacen a todos los invitados a lo que ella respondió con un “¡A ver, dale!”. La primera se tragó de “¿Dinero en el banco?” y es aquí donde tras pensarlo algunos segundos dio la respuesta que todos vienen comentando en redes sociales.

“¿Tengo que decir un número? (...) Siempre la invertí muy bien: le compré la casita a mis papás, me compré mi propia casita. Si tengo que decir una cifra... 20 millones”, aseguró dejando pasmado al conductor quien rápidamente consultó si se trataba de “¿pesos devaluados?”, haciendo referencia a la moneda en Argentina.

“¡Claro, cariño! Pesos de mier..., devaluados, no sirven de nada. Para vos (dijo señalando a David Broncano) son dos euros de mier... En pesos corazón, en pesos. Soy millonaria”, ironizó la cantante ese momento agarrando también un control remoto haciendo alusión a que podía comprarlo con todo su dinero ahorrado.

Sin imaginarlo, sus declaraciones no cayeron nada bien en Argentina y, tras algunas horas, tuvo que usar su cuenta en Twitter para aclarar lo que en verdad quiso decir en su visita a ‘La Resistencia’ en España.

“No es cifra real. Así tenga 1 peso o millones jamás hablaría de eso. Por educación y por privacidad. Claramente hice el ‘chiste’ de la devaluación para reírnos allí!”, escribió la actriz en su cuenta.

Lali Espósito aclaró cuánto dinero tiene ahorrado. (Foto: Twitter)

Revelaciones íntimas

Otras de las declaraciones de Lali Espósito que causaron revuelo fue cuando respondió la pregunta “¿Relaciones sexuales en el último mes?, a lo que indicó “muchas, todos los días”.

David Broncano bromeó y le dijo si “¿también en pesos devaluados?”, haciendo referencia a la respuesta anterior.

“En dólar blue, en bitcoin. Tengo muy buen sexo, y seguido, casi todos los días. Bueno, no treinta de treinta, pero sí muchos días. Soy una persona muy sexual, la paso bien. Me la paso follando. Es un mundo que lo exploro, ¡y hay tanto tabú, tanta cosa extraña ahí!”, agregó al actriz utilizando expresiones propias de los españoles.

Sin embargo, Lali Espósito también salió a desmentir dichas declaraciones en una entrevista con Teleshow, donde dejó en claro que jugó con el corte del programa ‘La resistencia’.

“Fue un chiste. Sé que en el fondo a la gente le jode (risas). No me estoy cubriendo de nada porque sería increíble tener sexo todos los días, pero lo dije en el contexto de La resistencia, que es un programa español que siempre hacen la pregunta al invitado de: “¿Cuánta guita tenés en la cuenta?”, “¿Cuánto follás?”, como dicen ellos. Por supuesto, ambas respuestas se las di en tono de sorna, como es el programa y quedó como título serio. No digo que no sea verdad y que la he pasado muy bien; solo digo que todos los días era una manera graciosa de referirme. No, no es verdad eso tampoco, señora”, dijo.