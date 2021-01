El pasado 16 de enero de 2021, el músico y productor estadounidense Phil Spector dejó de existir a los 81 años por complicaciones a causa del COVID-19, que le habían detectado hace cuatro semanas. Él fue transferido de urgencia desde su celda a un hospital al presentar problemas para respirar, pero finalmente murió.

Como se sabe, desde 2009, el creador del “muro del sonido” se encontraba cumpliendo una condena de 19 años en la prisión de Stockton (California), luego de haber sido hallado culpable del homicidio en segundo grado de Lana Clarkson.

A continuación, te contamos quién es la mujer que murió a manos del famoso productor de rock que llegó a influir en el trabajo de muchos artistas y agrupaciones como The Beach Boys, The Beatles, The Ronnettes, The Righteous Brothers, entre otros.

El productor musical Phil Spector con su abogado Roger Rosen durante su juicio por homicidio en el Tribunal Superior de Los Ángeles en Los Ángeles el 18 de septiembre de 2007. (Foto: Gabriel Bouys / POOL / AFP)

¿QUIÉN FUE LANA CLARKSON?

Lana Clarkson nació el 5 de abril de 1962 en Long Beach, California. Fue una modelo y actriz estadounidense que llegó a trabajar en más de treinta proyectos entre películas y series de bajo presupuesto.

Hizo su debut en el cine el año 1982 en la cinta “Fast Times at Ridgemont High”, pero su papel más recordado fue en la película “Barbarian Queen” (1985), donde interpretó a la heroína Amethea. Además, tuvo breves apariciones en “Scarface” (1983) y “Amazon Women on the Moon” (1987), dos realizaciones de los grandes estudios de Hollywood.

Asimismo, estuvo en programas de televisión durante los años 70 y 80 como “Three’s Company”, “The Jeffersons” y “Riptide”.

La fiscalía presenta una fotografía de la actriz Lana Clarkson durante el juicio por asesinato de Phil Spector en el Tribunal Superior de Los Ángeles en Los Ángeles, California, el 28 de junio de 2007. (Foto: Damian Dovarganes / AFP / POOL)

EL DÍA DE SU MUERTE

La noche de su muerte, el 3 de febrero de 2003, Clarkson estaba trabajando como anfitriona VIP en House of Blues de Hollywood, lugar donde conoció a Phil Spector. Tras haber laborado, ella subió al Mercedes del productor musical con quien se fue a su castillo en Alhambra.

Minutos después de haber llegado, el chofer del músico escuchó disparos dentro de la propiedad, por lo que llamó al 911. La policía se constituyó al lugar y encontró el cuerpo de la mujer de 40 años desplomado en una silla dentro de la mansión. “Fue una sola herida de bala en la cabeza”, dijo el portavoz forense del condado de Los Angeles, David Campbell.

En su defensa, Spector dijo que Lana había muerto accidentalmente cuando “besó el arma”. En tanto, su abogado argumentó que se deberían presentar pruebas circunstanciales y pidió no descartar el suicidio. Es así que varios amigos del inventor del “Muro del silencio” testificaron que Lana había acabado con su vida por su fallida carrera como actriz.

Una foto de prueba que muestra el revólver Colt encontrado cerca del cuerpo de Lana Clarkson en la escena del crimen. (Foto: Mario Anzuoni / POOL / AFP)

CONDENAN A SPECTOR POR CRIMEN DE LANA CLARKSON

La primera vez que fue juzgado el pionero de la música rock fue en setiembre de 2007, pero el jurado decidió anular el juicio.

En octubre de 2008 fue juzgado nuevamente y declarado culpable. Los fiscales argumentaron que él le había disparado durante una pelea porque ella se negó a tener relaciones sexuales. A las acusaciones se sumaron cinco mujeres que lo acusaron de amenazarlas con un arma.

La fiscalía calificó a Spector como “un hombre muy peligroso” que “tiene un historial de jugar a la ruleta rusa con mujeres: seis mujeres”. Es así que fue el 29 de mayo de 2009 fue condenado a 19 años.