El cantante puertorriqueño de salsa Gilberto Santa Rosa cumplió el pasado 21 de agosto 58 años y dijo que disfruta al máximo de la vida. En diálogo con Carolina Sandoval en “El almuerzo con Caro” se confesó y reveló diversas cosas que quizá varios de sus seguidores desconocían.

Además de contar que aún no ha podido conocer a su nieta recién nacida por la pandemia a causa del coronavirus y que se ha convertido en amante de los animales por lo que ayuda a rescatar y conseguir hogar a perros callejeros, señaló que tiene preparado su testamento.

“Sí he trabajado en eso [el testamento] y siempre saco un tiempo para afinar cosas, me preocupa que no haya orden en eso. Dice un amigo mío: 'Mientras más tú hables de eso mejor, porque se aleja”, manifestó sonriente.

Asimismo, contó que le gustaría dejar este mundo “en paz” y que todos tengan un buen recuerdo de él cuando ya no esté.

El salsero durante la celebración de su cumpleaños (Foto: Gilberto Santa Rosa/ Instagram)

En otro momento, el salsero manifestó que a pesar de que le encantan los relojes, no gasta tanto dinero en ellos como lo hacen los cantantes urbanos, además que no le gusta estar pendiente de la hora. Respecto, al reguetón mencionó que respeta su estilo de música. “No critico a nadie, cada cual oye lo que quiere escuchar”.

Aunque Santa Rosa se ha mantenido lejos del escándalo, contó que hay momentos en los que quiere escapar. “No te voy a decir que a veces no tengo ganas de salir gritando también y hacer algo como lo que tú haces, tener un Instagram de esos y volverme loco, pero no”.

El intérprete de “Conciencia” dijo que está muy pendiente de su salud pues tiene diabetes. “Me cuido lo más que puedo”.

