Xavier Ortiz falleció a los 48 años el domingo 6 de septiembre en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco (México). La muerte del exintegrante del grupo Garibaldi sigue generando distintas reacciones en el mundo del entretenimiento por esta temprana partida y Laura Bozzo se refirió al respecto con una dura crítica hacia los amigos del cantante.

La presentadora peruana emitió su opinión en el Instagram oficial del programa “Suelta la sopa”, donde señaló que los amigos de Xavier Ortiz no lo apoyaron en sus momentos más críticos.

“Es una pena porque todos están contigo cuando te va bien, pero si tienes problemas nadie está ahí. Ahora hablan de que son sus amigos, pero amigo es el que está, no sólo en las buenas sino principalmente en las malas ¿Dónde estaban los que dicen ser sus amigos en momentos difíciles?”, dijo Bozzo en la sección comentarios de la red social.

“Lo digo por experiencia, cuando la he pasado mal todos desaparecen. Pero siempre me aferré a Dios, por eso salí adelante. Que no me vengan a llorar aquellos que lo abandonaron (Xavier Ortiz) en sus peores momentos, una pena que no pusiera todo en manos de Dios, sólo él jamás te falla”, añadió.

Laura Bozzo cuestionó a los amigos de Xavier Ortiz. (Foto: @laurabozzo_of/@sueltalasopatv)

Según reveló la hermana de Xavier Ortiz, el músico y actor se habría quitado la vida tras una dura batalla contra la depresión, que se intensificó por el aislamiento social durante la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Soy su hermana y, muy a mi pesar, te digo que se suicidó. Estamos en shock, sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa. Apenas acababa de vender su casa y tenía dinero”, escribió Olga Ortiz en Twitter.

Hermana de Xavier Ortiz se pronunció en Twitter tras el fallecimiento del exintegrante del grupo Garibaldi. (Foto: Captura Twitter)

VIDEO RECOMENDADO

Xavier Ortiz, exintegrante del grupo Garibaldi, falleció a los 48 años

Confirman fallecimiento de Xavier Ortiz, actor y cantante del grupo Garibaldi