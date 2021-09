Tras varias semanas desaparecida y sin nadie que pueda dar detalles de su paradero, Laura Bozzo se pronunció desde la clandestinidad y usó sus redes sociales para enviar unos mensajes en los que pidió ayuda y comprensión para su situación.

La polémica presentadora, sobre la que pesa una orden de aprehensión dictada por un juez federal quien autorizó que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe en su contra, compartió unos ‘tuits’ respondiéndole al periodista Sebastián Reséndiz.

“Laura te mando besos, enfrenta a la justicia, ya no huyas, estamos preocupados por ti, eres una mujer frontal que estoy seguro que saldrás adelante”, escribió en la red de microblogging el reportero del programa “Hoy” de Televisa.

“Eso es lo que quiero mi adorado. Me tienen dopada por mi depresión, ahora me escapé y pude mandar este mensaje, quiero acabar con esto. Mis hijas están vendiendo mi depa de Acapulco y lo que se deba pagar se paga, pero encerrada imposible. Les ruego, ayúdenme”, escribió la polémica abogada.

“Siento no haber cumplido, entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presenté es por que por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada. El SAT quiere que pague, como hacerlo encerrada? Lo que se deba se paga”, agregó.

Asimismo, respondió varios tuits de cibernatutas. En uno indicó: “Gracias no saben el horror que estoy pasando por confiar en delincuentes estoy muy mal lo perdí todo”; y en otro en el que señaló: “Los amo creí en gente a quien le di poder y me estafaron preferible creer en la gente del SAT que ellos ladrones”.

Lo más extraño es que todos estos mensajes fueron eliminados y ya no están disponibles en Twitter. Solo se aprecia uno, que escribió Laura Bozzo antes de las 10 a.m. en el que explica que dará de baja su cuenta y precisa que no se irá del país azteca.

“He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada. Por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes. Ni muerta me iré de MÉXICO... ¡Los amo!”, se lee en el tuit.

Este es el último mensaje compartido por Laura Bozzo en Twitter. (Foto: Captura)

