Laura Bozzo se encuentra en su hora cero y a poco que la Policía mexicana empiece a buscarla debido a su orden de prisión preventiva en su contra. Es así que dio unas breves declaraciones a ATV Noticias.

Cabe señalar que la abogada peruana no pudo garantizar un domicilio ante el juzgado mexicano y este ordenó su prisión preventiva.

Esto debido a que Bozzo vendió un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 13 millones 759 mil pesos, delito que se castiga entre 3 y 9 años de prisión.

La presentadora señaló que no quería hablar del tema y que su defensa legal ya están trabajando en el caso. ”No, no sé de donde salen todas estas cosas, yo de ese tema ya no hablo, para eso están mis abogados, los que hablan son ellos, punto. Yo no tengo nada que hablar”, señaló a la reportera.

Por su lado, su ex pareja, Christian Suárez, afirmó que la presentadora habría “pecado de confiada” con los profesionales que ven sus cuentas, motivo por el que ahora podría ser encarcelada.

En la década del 2000, Bozzo estuvo tres años con arresto domiciliario por un caso de peculado debido a a que habría recibido dinero del régimen Fujimori-Montesinos.

Ahora la conductora de televisión debe ir por voluntad propia al Reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, en un plazo de 48 horas. Este vence mañana, 13 de agosto.

